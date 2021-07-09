Tarsus’ta yanan kamyon hurdaya döndü

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Mersin’in Tarsus ilçesinde motor kısmından alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyreden H.A. yönetimindeki 33 DK 168 plakalı kamyon, Yenice gişelerine yaklaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, yolun sağına çektiği kamyondan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla tüm kamyonu saran alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kamyon, yangında hurdaya dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.

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