Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu Bu sağlıkçıları görenler, dönüp bir daha baktı Mersin’de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, ‘Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar’ projesinde, dünyaca ünlü tabloları canlandırdı Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı

İHA

Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu Bu sağlıkçıları görenler, dönüp bir daha baktı Mersin’de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, ‘Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar’ projesinde, dünyaca ünlü tabloları canlandırdı Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı

– Mersin’de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, çok renkli bir etkinlikle moral buldu. Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı. Özellikle Atatürk, İnci Küpeli Kız, Van Gogh ve Kaplumbağa Terbiyecisi’ni canlandıran sağlıkçıları görenler, gözlerini onlardan alamadı.
Hollanda Büyükelçiliği, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına moral vermek, onlara vefalarını göstermek amacıyla renkli ve dikkat çekici bir projeye imza attı. ‘Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar’ projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi Hastanesinde çalışan ve aralarında profesör ile hemşirelerin de bulunduğu sağlıkçılar, dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların, yine dünyaca tanınan ünlü eserlerindeki figürleri canlandırdılar.

Tablolardaki figürlere benzerlikleri hayran bıraktı
Projede gönüllü olarak yer alan, tablolardaki kostümlerin birebir aynısını giyen ve makyajla o portrelere bürünen sağlıkçıların başarılı performansları, görenleri hayran bıraktı. Özellikle İbrahim Çallı’nın ‘Atatürk’, Vincent Van Gogh’un ‘Genç Çiftçi Kız’ ve ‘Otoportre’, Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’, Johannes Vermeer’in ‘İnci Küpeli Kız’, Rembrandt Van Rijn’in ‘Saskia Eşi’ ve Frans Hals’ın ‘Kuru Kafa ve Çocuk’ eserlerini canlandıran sağlıkçıların tablolara benzerlikleri dikkat çekti.
Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar proje sergisinin açılışı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Konuk Evi bahçesinde yapıldı. Serginin açılışına, Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Jan Willem Scholten, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya da katıldı.

“Canlanan portreler toplumumuzun yeniden canlanmasına katkı sağlayacak”
Açılışta Türkçe bir konuşma yapan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Scholten, Hollanda Büyükelçiliği olarak bu projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Scholten, “Korona virüs pandemisi tüm dünya için zor oldu ama özellikle doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için çok daha zor oldu. Hep ön saflarda yer aldılar. Her gün dinlenmeden çalışıyorlar. Bu kolay olmadı ama yaptığınız iş çok önemliydi. Size tekrar çok teşekkür ederiz. Bu zor süreçte Hollandalı ünlü ressamlarımızın da sağlık çalışanlarına destek olması beni mutlu ediyor. Canlanan portreler aynı zamanda toplumumuzun yeniden canlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Koca da pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının gösterdikleri hassasiyet, samimiyet, sıcaklık ve insanlığın herkesi etkilediğini belirterek, “Dünyanın ciddi bir sınav verdiği bu süreçte sağlık çalışanlarımızın bütün dünyaya örnek olacak kahramanlıklarını ayakta alkışlıyoruz, onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya ise pandemide herkesin çok zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak bunların sağlık personelinin çektiği zorluklarla kıyaslanamayacağını vurguladı. Kaya, “Bütün bu zorluklar arasında böyle organizasyonlarla takdir edilmemiz, değerimizin bilindiğinin bize hissettirilmesi gerçekten çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, serginin açılışı yapıldı.

“Bize de moral ve motivasyon oldu”
Tablolardaki portreleri canlandıran sağlık çalışanları, duygularını İHA muhabiri ile paylaştı. ‘İnci Küpeli Kız’ portresini canlandıran Mersin Üniversitesi Hastanesinde görevli hemşire Müjde Moran, projenin amacını şöyle anlattı: “Bu projedeki amaç, pandemi döneminde sağlıkçılar çok yoruldular; hem onlara moral ve motivasyon olması açısından hem de Hollandalı ünlü tabloları bizim mizansenimizle tekrar gündeme getirmek. Biz gerçekten bu pandemide görünen kahramanlardık ve hala severek devam ediyoruz görevlerimize. Bize de moral ve motivasyon oldu. Hemşirelerin ve sağlıkçıların da sanatsal yönünün sergileyebildiğimiz için çok mutluyuz. Hepimiz gönüllüyüz. Ayrıca Hollanda ile böyle bir sanatsal işbirliği içerisinde olmak da ayrı bir mutluluk.”
Moran, aşı konusunda da vatandaşlara çağrı yaptı.

“Çok büyük bir onur ve gurur duydum”
Sergide Atatürk portresini ise MEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Buğdaycı canlandırdı. Rolü kendisinin seçmediğini söyleyen Prof. Dr. Buğdaycı, “Organizasyondaki arkadaşlar yüzümün çok uyacağını söylediler. Tabi çok büyük bir onur ve gurur duydum. Sanata büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum canlanan tabloların. O yüzden de severek, memnuniyetle katıldım. Dışarıdan bakanlar daha çok benzetiyor. Çocuklar gördüğünde daha çok etkilendi. Pandemi döneminde en çok çalışan, risk altında olan, çok şehit veren bir kesim sağlıkçılar. Onların düşünülmüş olması da bizim için mutluluk verici. Düzenleyen ekibe teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepsi çok mutlu”
Projenin koordinatörü ve MEÜ Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Seray Müezzinoğlu da “Amacımız, pandemi döneminde yorulan sağlıkçılarımıza bir nebze moral verebilmek. Ne kadar moral verebilirsek o kadar mutlu olacağız. Hepsi çok mutlu; organizasyonun öncesi bile onlara yetti. Giydikleri kostümler ve yapılan makyajlarla çok farklı bir ortamdalar. Hepsinin gözlerinden mutlulukları belli zaten. Çok güzel oldu. Çok şükür bu günümüze; aşılamayla birlikte de hiç olmazsa bir nebze o tulumlardan kurtuldular. Bir nebze rahatladık. Umarım feraha çıkacağımız günler yakındır, öyle umut ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tarsus’ta yanan kamyon hurdaya döndü
YEREL HABERLER Tarsus’ta yanan kamyon hurdaya döndü
Alev alan kamyon, yangında küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan kamyon, yangında küle döndü
Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 ...
Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk hibe desteği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk ...
Jandarma 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eleştirileni tepki gösterdi
YEREL HABERLER Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur ...
Mezitli Halk Masası, internetten de 7/24 hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Mezitli Halk Masası, internetten de 7/24 hizmet ...
Gültak, girişimci kadınlarla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kadınlarımızın gücüne inanıyor ve destekliyoruz"
YEREL HABERLER Gültak, girişimci kadınlarla bir araya geldi Akdeniz ...
MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
YEREL HABERLER MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
Kanala düşen Deniz, solunum cihazına bağlı yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Kanala düşen Deniz, solunum cihazına bağlı yaşam ...
Erdemli'de kadınlar el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardı
YEREL HABERLER Erdemli'de kadınlar el emeği göz nuru ürünleri satışa ...
Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ...
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
YEREL HABERLER 12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev ...
Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü çeyreği
YEREL HABERLER Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü ...
Toros Üniversitesi’nde Dünya Çikolata Günü kutlandı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi’nde Dünya Çikolata Günü kutlandı
Boğulmaktan kurtarıldı solunum cihazına bağlandı Tarsus'ta geçen yıl düştüğü sulama kanalından kurtarılan 12 yaşındaki Deniz, şimdi solunum cihazına bağlı olarak hayat mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Boğulmaktan kurtarıldı solunum cihazına ...
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor Üretici Zeki Akyar, sezonun ilk ürününü tanesi 90 liradan İstanbul'a gönderdi
YEREL HABERLER Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ...
Hasan Yıldırım: "Mersin, Afrika pazarındaki payını artırıyor"
YEREL HABERLER Hasan Yıldırım: "Mersin, Afrika pazarındaki payını ...
Tarsus Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi
AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı yakaladı Hüseyin Arslan, en yüksek artışları hububat, yağlı tohumlar, şeker ve şeker mamullerinde yakaladıklarını açıkladı
YEREL HABERLER AHBİB, yılın ilk yarısında yüzde 20 ihracat artışı ...
AKMİB’de yeni başkan Saadettin Çağan Çağan: "Doğu Akdeniz’in ihracatında lokomotif güç olan AKMİB’in daha büyük başarılara imza atması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağız"
YEREL HABERLER AKMİB’de yeni başkan Saadettin Çağan Çağan: "Doğu ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 106 yeni çim biçme makinesi aldı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, 106 yeni çim biçme ...