Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un yayla yollarını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta başlattığı asfalt atağına tüm hızıyla devam ediyor. Ova mahallelerde sorun oluşturan grup yollarında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir taraftan da kırsal mahallelerde sıkıntı çekilen yollarda yol yenileme faaliyetleri sürdürüyor. Ekipler, Tarsus ilçesine bağlı Sandal Mahallesinin Anadolu mevkiinde zemin düzenleme işleminin ardından bozuk yolu yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Tarsus’a bağlı Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunda 22 kilometre sathi asfalt kaplama yapan belediye, Aliefendioğlu, Aliağa ve Hasanağa grup yolunda da 23 kilometre sathi kaplama gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi yol asfalt birimi ekipleri, şimdi de yemyeşil doğası ve tertemiz havasıyla yaylacıların da ilgisini çeken Sandal Mahallesinin Anadolu mevkiinde yol çalışması yürüttü. Yaklaşık bin 900 metre uzunluğundaki ana yol üzerinde önce zemin düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, ardından kombi aracı vasıtasıyla sathi asfalt serim işlemi uyguladı.



“Yollarımız dört dörtlük oldu”

Sandal Mahallesi Muhtarı Ali Sarıçiyan, daha önce sıkıntı yaşanan yolların sorunsuz hale getirildiğini belirterek, “Yollarımız çok kötüydü. Bir haftadır Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz çalışıyor. Vahap Başkana teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yollarımız dört dörtlük oldu ve ulaşımda yaşadığımız sorunlar ortadan kalktı” dedi.

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