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Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek Kurban kesimleri, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak

İHA

Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek Kurban kesimleri, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 13 ilçenin tamamında 24 mobil kesim ünitesi ve 8 mezbaha ile vatandaşların hizmetinde olacak. Özellikle nüfusun yoğun olduğu yerleri önceleyerek yerleşimleri yapılacak mobil kesim üniteleri ve 8 ilçedeki mezbahalarda kurban kesimleri ücretsiz olacak. Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak.
Büyükşehir, Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur’da yer alan 8 mezbahaya ek olarak Mersin merkezde 7, Tarsus’ta 5, Erdemli’de 4, Silifke, Mut, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Çamlıyayla’da 1’er adet olmak üzere toplam 24 mobil kesim ünitesi ile bayramda hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri bayramın 1. günü, mezbahalar ise Kurban Bayramı boyunca faaliyette olacak. Mobil kesim ünitelerindeki kesimler 07:0018:00 saatleri arasında yapılacak.
Mobil kesimhaneler Çamlıyayla’da Sebil, Tarsus’ta Gülek, Yenice, Turkuaz, Bağlar ve 82 Evler, Akdeniz’de 3 Ocak Mahallesi, Mezitli’de Menderes Mahallesi, Yenişehir’de Macit Özcan Spor Kompleksi karşısı, Toroslar’da Korukent, Arslanköy, Gözne ve Ayvagediği, Erdemli’de Otopark karşısı, Kargıpınarı, Arslanlı ve Sarıkaya, Silifke’de kapalı pazar yeri ve Gökbelen, Mut’ta Sertavul, Gülnar’da kesimhane yanı ile Aydıncık ve Bozyazı’da merkezde, Anamur’da da sahilde yer alıyor.
Kesimler, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak. Kesim sırasında oluşan atıklar toplanarak bertaraf edilecek. Kesim sonrası oluşması muhtemel haşerenin önüne geçilmesi açısından da ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilecek. İtfaiye ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla mobil kesim ünitesinin çevresinin hijyeni sağlanacak. Yakaköy Mezbahası’nda kurban kesmek isteyen vatandaşlar Yakaköy hattına sefer yapan belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin 200 küçükbaş ve 300 büyükbaş kesim yapılan mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda bu yıl da kesimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Askı sistemi ile çalışılan mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda hayvanlar yere değmeden, hijyenik koşullarda kesimleri yapılıyor.

“Kurban Bayramı’nda halkımıza hizmet vermeye hazır bir vaziyetteyiz”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Veteriner Hizmetleri ve Mezbahaneler Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, mezbahalar ve mobil kesim ünitelerinde gerçekleştirdikleri hazırlıkları anlatarak, vatandaşların sağlığı için kurbanlıkların kesimlerinin mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde gerçekleştirilmesinin en ideali olduğunu söyledi. Cücük, “Kurban Bayramı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza hizmet vermeye hazır bir vaziyetteyiz. Bugünden itibaren de çeşitli bölgelere taşımaya başlayacağız. Şimdi bu hizmetleri yaparken özellikle mobil kesim ünitelerimizi nüfusun yoğun olduğu bölgelere önem vererek dağıtmaya çalışıyoruz. Kesim işleri tecrübe isteyen olaylar. Hayvanlara acı çektirmeden, sıhhi ve temiz bir şekilde kesimlerinin yapılmasını sağlamak için bu görevi yapmaya başladık. Özellikle her bölgede de her kesim ünitemizde de teknik personelimiz, veteriner hekimlerimiz görev yapmaktalar. Kesilen hayvanların iç, dış organlarının da muayenesini yapmaktalar. Özellikle kesim için aldığımız hayvanların kulak küpesi var mı yok mu ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca dişi hayvan olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Özellikle hayvan popülasyonunun devam etmesini sağlamak için dişi kesmemeye gayret edelim" dedi.
Mobil kesim ünitelerini teknik ve altyapı şartları uygun olan yerlere yerleştirdiklerini ifade eden Cücük, kesim ünitelerinde sistematik bir düzen olduğunu ve herhangi bir karışıklığın oluşmayacağını söyledi. Cücük, “Elektrik sistemi, kanalizasyon sistemi gerekiyor. Su olan bölgelerin olması gerekiyor. Ayrıca hayvan popülasyonunun, hayvan satışının olduğu bölgelerde bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Sistemi kurduktan sonra hayvanlarımızı bayram namazından sonra kesime başlıyoruz. 3 metreye 12 metrelik bir mobil sistem” diye konuştu.
Cücük, hayvanların birbirine karışmaması için bileklik sistemi oluşturduklarını belirterek, “Bilekliğin numarası vatandaşımızın kendisinde var, bir de kestirmiş olduğu hayvanın ayak bileğinde var. Ayrıca bütün bu işlemler bittikten sonra itfaiyemizle, zabıtamızla yardımlaşma yapıyoruz. İtfaiyemiz o bölgeyi temizliyor. Ayrıca çevre ilaçlamasını yapıyoruz. Kokuyu gidermek için deterjanla yıkanıyor. Ertesi gün ortamı halkımıza hazır bir hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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