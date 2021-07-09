MESKİ, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İHA

MESKİ, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Alata ve Kargıcak mahallelerinde başlattığı kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Kanalizasyon hattı bulunmayan Alata ve Kargıcak mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri kaliteli ve modern altyapıya kavuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yatırım tutarı 3 milyon 85 bin lira olan MESKİ çalışmaları kapsamında, 5 bin 769 metre Ø300 mm ve 472 metre Ø400 mm HDPE esaslı koruge boru ile şebeke hattı, bin 771 metre Ø150mm HDPE esaslı koruge boru ile parsel bağlantısı, 153 adet muayene bacası, 253 adet parsel bacası imalatları ile 37 metre karayolu altından yatay geçiş yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Alata ve Kargıcak mahallelerinin kanalizasyon hatları yapılarak, bölgenin atıksuları Erdemli ilçe merkezinde bulunan mevcut hatta bağlandı. Toplanan atıksular, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, halihazırda kullanılan derin deniz deşarjı ile alıcı ortama verilmeye başlandı.

“Kanalizasyon sorunu yüzde 90 çözüldü”
Kargıcak Mahallesi Muhtarı Durmuş Kara, “Mahallemizde kanalizasyon sorunu vardı. Sağ olsun Vahap Başkanımızın girişimleriyle şu an için kanalizasyon sorunu yüzde 90 çözülmüş durumda. Mahallemiz çok katlı parsel şeklinde. Daha önce kuyular çok çabuk doluyor, bahçeye taşıyor, sinek oluyordu. Allah’ın izniyle en kısa zamanda bağlantılar yapılacak. Bu koku, sinek, çevre kirliliği en kısa zamanda çözülecek. Vatandaşlarımız daha huzurlu, daha ferah bir ilçede, mahallede yaşamaya başlayacak” dedi.
Aza Zahide Selvi de daha önce foseptik kuyularının dolmasından dolayı büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirerek, “Mahallemizin birçok eksikleri vardı. İlk başta kanalizasyon eksiğimizdi. Şükür kanalizasyonumuz tamamlandı. İnşallah devir teslimden sonra bağlantılarımız yapılacak. Halkımızı rahatsız edecek kokulardan, sineklerden kurtulacağız” diye konuştu.
Mahalle sakini İsmet Bay ise 1975 yılından beri Kargıcak’ta oturduğunu belirterek, “Mahallemizde çarpık kentleşmeden dolayı bahçeler arasında evler vardı. Vidanjörler kuyulardan lağımları çekemiyordu. Pis kokular vardı, sinekle mücadelede başarılı olunamıyordu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başlattı ve en kısa sürede de bitirdiler” ifadelerini kullandı.
Erdemli Sınırlı Sayılı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel, sanayi sitesinin yaklaşık 400 esnafa sahip olduğunu belirterek, “Mevcutta bulunan arıtma tesisimiz yapılalı yaklaşık 22 yıl oldu. 22 yıl süre zarfında eski bir sisteme tabi kaldı. Son 34 yıldır da büyük sıkıntılar yaşıyorduk mevcut arıtmasından, bunun yanında yüksek elektrik tüketiminden. Mevcut arıtma tam devresel kapsamını yapamadığı için burada ister istemez koku vesaire sorunlarımız oluyordu. Konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e taşıdık. Sağ olsun hemen ilgilendi ve devamında yeni bir terfi merkezi uygulaması yaptılar. Buradaki tüm sorunlarımız giderildi. Artık sanayi esnafımız kokudan kurtuldu. Kooperatifimiz yüksek tüketimli elektrik faturalarından kurtuldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet verecek Kurban kesimleri, 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetmenliğinde yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de 24 mobil kesim ünitesi, 8 mezbaha hizmet ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un yayla yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un yayla yollarını ...
Mersin'de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu Bu sağlıkçıları görenler, dönüp bir daha baktı Mersin’de yaklaşık 1,5 yıldır korona virüsle ön safta mücadele ederek büyük zorluklara göğüs geren sağlık çalışanları, ‘Sağlıkçılarla Canlanan Tablolar’ projesinde, dünyaca ünlü tabloları canlandırdı Kostüm ve makyajla dünyaca ünlü Hollandalı ve Türk ressamların ünlü eserlerindeki figürlere bürünen sağlık çalışanları, tablolara benzerlikleriyle hayran bıraktı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü tablolar sağlıkçılarda can buldu Bu ...
Tarsus’ta yanan kamyon hurdaya döndü
YEREL HABERLER Tarsus’ta yanan kamyon hurdaya döndü
Alev alan kamyon, yangında küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan kamyon, yangında küle döndü
Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 ...
Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk hibe desteği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'in alt yapı projeleri için 39.3 milyon euroluk ...
Jandarma 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur edilen Akdeniz'dir" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eleştirileni tepki gösterdi
YEREL HABERLER Gültak: "Asıl engellenip çalıştırılmayan, mağdur ...
Mezitli Halk Masası, internetten de 7/24 hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Mezitli Halk Masası, internetten de 7/24 hizmet ...
Gültak, girişimci kadınlarla bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kadınlarımızın gücüne inanıyor ve destekliyoruz"
YEREL HABERLER Gültak, girişimci kadınlarla bir araya geldi Akdeniz ...
MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
YEREL HABERLER MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
Kanala düşen Deniz, solunum cihazına bağlı yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Kanala düşen Deniz, solunum cihazına bağlı yaşam ...
Erdemli'de kadınlar el emeği göz nuru ürünleri satışa çıkardı
YEREL HABERLER Erdemli'de kadınlar el emeği göz nuru ürünleri satışa ...
Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ...
12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev almasıyla çıkmış
YEREL HABERLER 12 aracın zarar gördüğü yangın, otomobilin alev ...
Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü çeyreği
YEREL HABERLER Mezitli Devlet Hastanesinde hedef, 2023’ün 3’üncü ...
Toros Üniversitesi’nde Dünya Çikolata Günü kutlandı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi’nde Dünya Çikolata Günü kutlandı
Boğulmaktan kurtarıldı solunum cihazına bağlandı Tarsus'ta geçen yıl düştüğü sulama kanalından kurtarılan 12 yaşındaki Deniz, şimdi solunum cihazına bağlı olarak hayat mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Boğulmaktan kurtarıldı solunum cihazına ...
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor Üretici Zeki Akyar, sezonun ilk ürününü tanesi 90 liradan İstanbul'a gönderdi
YEREL HABERLER Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ...
Hasan Yıldırım: "Mersin, Afrika pazarındaki payını artırıyor"
YEREL HABERLER Hasan Yıldırım: "Mersin, Afrika pazarındaki payını ...
Tarsus Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi