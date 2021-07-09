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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozdoğan: "Siyaset yapmak için bu makama gelmedik"

İHA

Başkan Bozdoğan: "Siyaset yapmak için bu makama gelmedik"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şehir merkezi ile birlikte kırsal mahallelerden Sarıveli, Kaklıktaşı, Tepetaşpınarı, Meşelik ve Topaklı’da yapımları devam eden tesisleri yerinde inceledi.
Bozdoğan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte yapımları devam eden muhtar odaları, doktor odaları, konuk evleri, okuma salonları tesisleri ile Şehitler Tepesi Mahallesinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çocukların yetişeceği STEM merkezinde incelemelerdi bulundu. Vatandaşların yaşam düzeylerini yükseltecek ve Tarsus’un sağlık, eğitim ve sosyokültürel alanlarda kalkınmasını sağlayacak projelere önem verdiklerini kaydeden Başkan Haluk Bozdoğan, “Biz ne söz verdiysek, hangi taahhütte bulunduysak bunları bir bir yerine getireceğiz. Biz her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Biz siyaset yapmak için bu makama gelmedik. Tarsus’un ihtiyaç duyduğu o evrenselliği, barışı, huzuru ve kültürel değerleri yaşatmaya geldik. Halkın her zaman siyasettin üzerinde olduğunu ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Siyaseti değil geleceği düşünerek hizmet ediyoruz. Geziyoruz, halkın ayağına gidiyoruz, taleplerini alıyoruz, ne istiyorlarsa onu yapıyoruz. Halkın parasının emanetçisi olarak o parayı halkın ihtiyaçlarına hitap edecek tesislerin inşasına kullanıyoruz. Biz hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Üreterek, üreticiye destek olarak ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olarak huzuru buluyoruz. Bırakalım siyaseti yapmak isteyenler yapsın" dedi.
İlçede yaşayan herkesin eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Ayrım yapmamız ötekileştirmemiz ya da torpil yapmamız mümkün değil. Bu zaten benim karakterime, hekimliğime aykırı bir durum. Bunun böyle olduğu zaten ürettiğimiz işlerden, halkın kullanımına sunduğumuz tesislerden ve hizmetlerden apaçık görülüyor. İşte bunu hazmedemeyen nifakçılar, kendilerine çıkar sağlayamadığım için üzerimize geliyorlar. Bırakın gelsinler, kendimizden o kadar eminiz ki çiğ et yemedik bu nedenle karnımız da ağrımaz. Tarsus halkına hizmeti onur ve gurur kaynağı sayarak, bize olan güvenlerini sarsmadan yurttaşlarımızı hizmete doyurmak ve kadim şehrimizi dünyanın en iyi bilinen, en çok tanınan yerlerinden biri yapmak için durmadan çalışacağız” diye konuştu.

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