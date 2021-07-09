Yenişehir'de yaz kursları başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, çocuklara yönelik ücretsiz vereceği kültür ve sanat alanındaki yaz kursları için kayıtlar başladı. 12 Temmuz Pazartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde bulunan sanat atölyelerinde başlayacak olan eğitimler, 31 Ağustos Salı günü tamamlanacak.

Çocukların yaz tatilini eğitici ve aynı zamanda eğlendirici aktivitelerle geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, düzenlediği yarışmalar ve turnuvalardan sonra şimdi de yaz kurslarıyla çocukların yanında oluyor. Bağlama, gitar, drama, hikaye anlatıcılığı, çocuklar için diksiyon, kukla oynatıcılığı, jimnastik, satranç, çocuk platesi, çocuk yogası ve çocuk tiyatrosu alanlarında Yenişehir Belediyesi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler ücretsiz olacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve çocukları için kayıt oluşturmak isteyen aileler 0539 576 06 60 telefon numarasını arayabilecek.

Yenişehir Belediyesinin pandemi öncesinde verdiği kültür, sanat ve spor alanındaki kurslarında yaklaşık 2 bin çocuk ve genç eğitim almıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, pandemi tedbirleriyle verilecek eğitimler için aileleri çocukları için kayıt yapmaya davet etti.

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