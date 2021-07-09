Vali Su, 'Teknoloji Motivasyon Buluşması' etkinliğine katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) ile Mersin Üniversitesi tarafından organize edilen 'Teknoloji Motivasyon Buluşması' etkinliğine katıldı.

Üniversite, sanayi ve toplum iş birliği ile milli teknoloji hamlesine destek kapsamında yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesini sağlamak amacıyla Mersin Teknopark’ta düzenlenen etkinliğe, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Yağcı, Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, il müdürleri, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Programda yaptığı konuşmasında Mersin’in her açıdan gelişip kalkındığını ifade eden Vali Ali İhsan Su, mevcut yatırımlarının yanı sıra kamuözel sektör iş birliğinde yapılan yatırımların da Mersin'de hayata geçirildiğinin altını çizdi. Mersin Teknopark’ın ülke genelindeki tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 5., 'Olgun Teknoparklar' kategorisinde ise 4. sıradaki yerini koruyarak önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Vali Su, kuruluşundan bugüne kadar toplam 193 arge firmasına ev sahipliği yapan Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şu anda 96 firmanın, bilişim teknolojileri başta olmak üzere enerji, kimya medikal, savunma sanayisi gibi birçok alanda çalışmalarını yürüttüğünü açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcileri ile Mersinli iş insanlarının yakın zamanda Mersin'de düzenlenecek toplantıda buluşarak ileriye dönük yapılması planlanan çalışmaları ele alacağını açıklayan Vali Su, Mersin Teknopark’ının ve kentin iş insanlarının bu konuda çok çalışkan ve gayretli olduğunu ifade etti.

Vali Su yürütülen teknolojik çalışmaların yeni yatırımlarla ve yeni ticarileşmelerle kendini göstereceğine olan inancını belirterek, buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

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