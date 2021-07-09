Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını yaptı Kültür Merkezi binasındaki eski arkeoloji müzesinin yerine yapılan Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışı, ‘Çağdaş Sanat Mersin’ adlı karma sergiyle gerçekleştirildi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: “Galerilerimizin sanat alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini hedefliyoruz”

– Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür Merkezi binasındaki eski arkeoloji müzesinin yerine yapılan Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını yaptı. ‘Çağdaş Sanat Mersin’ adlı karma sergiyle gerçekleştirilen açılışta Bakan Yardımcısı Yavuz, “Galerilerimizin sanat alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini hedefliyoruz. bu mekanlar, 24 saat yaşayan ortamlara dönüşmeli, çevresiyle ve içinde bulunduğu şehirle ve insanlarla bütünleşmeli” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışı ve bir dizi inceleme kapsamında Mersin’e geldi. Bakan Yardımcısı Yavuz’un ilk programı sanat galerisinin açılışı oldu. Mersin Kültür Merkezi ve Mersin Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyet gösteren binanın doğu cephesinde bulunan eski arkeoloji müzesinden boşalan yere kurulan Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışına, Bakan Yardımcısının yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler katıldı.



“Kültür Merkezi binası, kültür ve sanat hayatında ayrıcalıklı bir yere sahip”

Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçılarının verdiği mini konserle başlayan açılış programında konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, bugün, bundan 75 yıl önce hizmete giren, köklü bir geçmişe ve tarihi değere sahip bu özel binanın çatısı altında Türkiye’nin ve Mersin’in kültür ve sanat hayatında yepyeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Yavuz, “Mersin Kültür Merkezi binası; tüm mimari detayları ve planı, Cumhuriyet döneminin ilk sivil mimari örneklerinden biri olması ve 75 yıllık tarihinin 44 yılında bakanlığımızın birimlerine ev sahipliği yapmasıyla sadece Mersinimizin değil, bölgenin de kültür ve sanat hayatında ayrıcalıklı bir yere sahip. Mersinlilerin kültür ve sanata gösterdiği ilgi ve alaka, geçen zaman içerisinde hem bu yapının yaşayan bir kültürsanat merkezi haline gelmesini hem de sanata dair hafızalardan silinmeyecek güzel anıların biriktiği bir mekan olmasını sağladı” dedi.



“Galerilerimizin sanat alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve yol göstericiliğiyle son 19 yılda sadece Mersin’de değil, Türkiye genelindeki kültürsanat faaliyetlerinin yürütüldüğü mevcut mekanları yenileyip düzenleyerek ihya ettiklerini ve etmeye de devam ettiklerini belirten Yavuz, “Özellikle farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğimiz, çağdaş ve profesyonel yönetim anlayışıyla ele aldığımız mekanlarımız, artık şehirlerimizin kültür ve sanat anlamında fonksiyonel çekim merkezleri konumunda ve hepsi de dünyadaki emsalleriyle yarışır nitelikte. Elbette bu çalışmalarımızın önemli bir parçası da farklı illerimizde faaliyet gösteren ve sayıları 48’i bulan güzel sanatlar galerilerimiz. Galerilerimizin bölgelerde sanat alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Galerilerimizin; vatandaşımızın sanat, zevk ve kültürünü geliştirmek, görsel sanatlara olan ilgiyi artırmak, bu alanda çalışan ve eser ortaya koyan usta ve amatör sanatçılarımıza imkan sağlamak gibi temel amaçları var. Müzelerimizin olduğu gibi güzel sanatlar galerilerimizin de 7’den 70’e her yaş grubunun ilgi odağı olmasını arzuluyor, bunun için projeler üretiyoruz” diye konuştu.



“Kültür sanat mekanları 24 saat yaşayan ortamlara dönüşmeli”

Kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu kapsamda ekonomik gelişmeye ve kalkınmaya katkıda bulunmanın bakanlığın görevi olduğunu vurgulayan Yavuz, “Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, onların ürettiği eserleri değerlendirmek ve başta genç kuşak olmak üzere geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak da bizim görevlerimizden. İşte bu amaçla bugün buradayız. Katıldığım hemen hemen tüm toplantılarda, bulunduğum hemen her ortamda sanatın insanlara özellikle de çocuklara ve gençlere olan olumlu katkılarını anlatıyorum. Sanatın, bireyin kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için en önemli araçlardan biri olduğunu vurguluyorum. Bu nedenle bu mekanlar, 24 saat yaşayan ortamlara dönüşmeli, çevresiyle ve içinde bulunduğu şehirle ve insanlarla bütünleşmeli. Bunu da büyük oranda ülke ve dünya çapında sanatçılarımızı buralarda misafir ederek, onların eserlerini sergileyerek, klasik etkinliklerle birlikte zamanın ruhuna uygun ulusal ve uluslararası etkinlik ve sergilere ev sahipliği yaparak gerçekleştirebiliriz. Bunları hayata geçirmek için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını da bu hedeflere örnek olacak güzel bir sergiyle gerçekleştireceklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Yavuz, hem serginin hazırlanmasında hem de galerinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Yavuz ve protokol üyeleri, kurdele keserek Mersin Güzel Sanatlar Galerisinin açılışını yaptı. Yavuz, daha sonra 39 sanatçının resim, heykel, seramik, enstalasyon alanında ürettikleri 80’in üzerinde eserin yer aldığı ‘Çağdaş Sanat Mersin’ karma sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.