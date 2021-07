BonaBant yılda 500 ton üretim yapıyor

– Mersin’de akrilik koli bandı sektöründe faaliyetlerini sürdüren Bonabant, üretim kapasitesini artırdı. BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Üretim kapasitemiz 500 tona ulaştı” dedi.

Mersin'de 2 yıl önce kurulan koli bandı üretim tesisinde üretim kapasitesini her geçen yıl artırmayı başaran BonaBant, yılda 500 ton üretim kapasitesine ulaştı. Türkiye genelinde tüketici ağlarının her geçen gün genişlediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "2 yıl önce yaklaşık 3 milyon dolar bütçe ile kurduğumuz, Aykut Gıda çatısı altında üretimini gerçekleştiren BonaBant markamız gün geçtikçe geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 2 yıl içerisinde yüksek tonajlı ürün gönderdiğimiz iş ortaklarımız arasında 40 büyük şirket yer alıyor. Bu sebeple de üretim kapasitemiz 500 tona ulaştı" dedi.



"2021'in ilk 6 ayında üretimimiz durmadı"

Pandeminin yoğun yaşandığı 2021 yılının ilk 6 aylık sürecinde üretimi durdurmadıklarını ve kapasitelerini daha çok artırdıklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, "2021 yılının ilk 6 ayı bizim için zor bir süreç olsa da her şeye rağmen üretim kapasitemizi bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla artırmayı başardık. Tabi burada ihracatın da etkisi çok fazla oldu. Avrupa ülkelerinde pandemiden dolayı üretimin durması ile birlikte bizim gibi firmalara bir fırsat doğdu. Avrupa ülkelerine ürün gönderme fırsatı bulduk, hem ticaret yaptık hem de ürünlerimizin kalitesini yurt dışına ispatlamış olduk. Halihazırda da pandemide yaptığımız ihracatlarımızın devamını aynı ülkelere gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



"Firmalara özel üretim desteği sağlıyoruz"

Arslan, akrilik koli bandı üretimi yaparken firmaların istediği ölçülerde ve renklerde üretim yapabilme olanağına sahip olduklarını ve bu özel üretim ile birlikte birçok firmanın dikkatini çektiklerini vurguladı. Türkiye'de online satış platformlarında da yer aldıklarını belirten Arslan, "Bizim en büyük özelliğimiz istenilen kalitede, ölçüde ve renkte üretim yapabiliyoruz. 40 büyük firmaya ürün gönderiyoruz ve bu ürünlerin hepsi birbirinden farklı ürünler. Şu anda Türkiye genelinde neredeyse bütün online satış platformlarında yerimizi aldık. Tüketici, bizim ürünlerimize çok kolay bir şekilde ulaşabilir. 2022 yılı içerisindeki hedeflerimiz arasında Avrupa pazarında daha çok yer edinip, zincir marketlerde de ürünlerimizin satılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

