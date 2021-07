Gültak: “Sihirli bir el Akdeniz’in hizmetlerini engellemek istiyor” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Şirketine yönelik sermaye artırımı teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında, Mersin Millet Bahçesini işletmesi planlanan Akdeniz Belediye Şirketine yönelik sermaye artırımı teklifinin oy çokluğuyla reddedilmesine tepki gösterdi. Gültak, “Tüm merkez ilçe belediyeleri şirket kurabilecek ama Akdeniz kuramayacak. Açıktır ki birileri Akdeniz Belediyesi’nin çalışmamasını istiyor. Sihirli bir el, Akdeniz’in hizmetlerini engellemek istiyor” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci birleşimini Mustafa Gültak başkanlığında yaptı. Toplantıda, Akdeniz Belediyesi tüzel kişiliğine ait Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketinin 100 bin TL olan sermayesinin 10 milyon TL’ye kadar çıkarılması için Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren komisyon raporları görüşüldü.



“Herkese helal, Akdeniz’e haram”

Komisyonlarda oy çokluğu ile reddedilen rapor hakkında, meclis üyelerinin açıklamalarından sonra söz alan Başkan Gültak, reddedilen teklife ilişkin tepkisini dile getirdi. Gültak, muhalif meclis üyelerine seslenerek, “Yenişehir’in, Tarsus’un, Toroslar’ın ticari şirketi yok mu? Mezitli yakın tarihte ticari şirket kurmayacak mı? Yani herkese helal, Akdeniz’e gelince haram. Nasıl bir çifte standart uyguluyorsunuz? Tüm merkez ilçe belediyeleri şirket kurabilecek ama Akdeniz kuramayacak. Var mı böyle bir şey” diye konuştu.



“Akdeniz’in çalışmamasını isteyen sihirli bir el var”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde dengelerin değişmesiyle Akdeniz’de de dengelerin değiştiğine dikkat çeken Gültak, “Açıktır ki, birileri Akdeniz Belediyesinin, Mustafa Gültak’ın çalışmamasını istiyor. Demek ki sihirli bir el, sihirli bir değnek değiyor. Burası çok açık ve net. Dün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de bana, ‘İstiyorsan sana yardımcı olalım’ dedi. Evet, yardım istiyorum, belediye şirketinin sermayesinin arttırılmasını istiyorum. Hadi buyurun. Fakat aslında her şey belli. Demek ki bir el değiyor; birileri Akdeniz’in çalışmamasını istiyor” ifadelerini kullandı.



“Millet Bahçesinin belediyemize kiralanmasında yasal engel yok”

Kamu yararına, Akdeniz ve vatandaşlar yararına hayata geçecek hizmet ve projelere karşı çıkılmasına anlam veremediğini vurgulayan Gültak, eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Bugün siz, nerede kritik bir nokta varsa, nerede ucu açık bir konu varsa oradan işlenmeye başlanıyor. Ortalığa bir sis bombası atılıp, ortalık karıştırılıyor, karambol yapılıyor. Ama ben deneyimli bir siyasetçiyim. Bütün belediyeler şirket kuracak, oradan ticaret yapacak, belediyeye para kazandıracak fakat bize gelince yok. Verdiğiniz tüm onaylar kamu yararına olduğu gibi bizim istediğimiz onaylar da kamu yararınadır. Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük bahçelerinden biridir. Sahibi de Milli Emlak’tır, Hazine’dir. Hazine de malını, ister Akdeniz’e isterse de Büyükşehir’e kiraya verir. Bu, en doğal hakkıdır. Onlar da beni tercih etmiş. Ben orada kiracıyım. Bunun önünde yasal olarak hiçbir sorun veya engel yok.”



“Daha profesyonel bir yapı ile işletelim diye düşündük”

Bu bahçelerin bir an önce vatandaşın hizmetine girmesi gerektiğinin altını çizen Gültak, “Bizim amacımız neydi? Dedik ki, vatandaşın burada tüketeceği her şey ucuz olsun. Burada kurulacak işletmelerin yürütülmesi de Öğretmen Evi tarafından yapılsın ki; burası hem kamu kuruluşudur hem de Sayıştay ve diğer kurumlar denetliyor. ‘Hizmet kaliteli, ürünler de ucuz olur’ dedik. Millet Bahçesini, kendi imkan ve personelimizle de işletebilirdik, fakat daha profesyonel bir yapı ile işletelim diye düşündük” şeklinde konuştu.



“Halk için, Akdeniz için her türlü riski alırım”

Halk için her türlü riski alacağını belirten Gültak, “Burada, bizsiz yok, Akdeniz halkının çıkar ve menfaati var. Millet Bahçesinde bu kadar sosyal donatı alanları, bahçe ve yeşil alanlar var. Fakat buranın temizliği, bakımı ve halka hizmet vermesine engel olunuyor. Üstelik 140 dönüm bahçenin 110 dönümü Akdeniz sınırlarında. Tüm bunları halkımız da görüyor ama biz yine de bu hizmetleri vereceğiz. Yasalar da buna izin veriyor, çünkü ben halk için, Akdeniz için her türlü riski alırım” diye konuştu.



Belediye şirketinin sermaye artırımı teklifi oyçokluğu ile reddedildi

Konuşmalardan sonra Akdeniz Belediyesi tüzel kişiliğine ait Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi’nin 100 bin TL olan sermayesinin 10 milyon TL’ye kadar çıkarılması için Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren ve komisyonlarda da oyçokluğu ile reddedilen rapor, oylama sonucu 16’ya karşı 21 oy ile reddedildi.

