İstanbul'dan aranan cinayet zanlısı Tarsus’ta yakalandı

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İstanbul’da adam öldürme suçundan aranan firari zanlı, Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 19 Haziran 2020 tarihinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra zanlı firar etti. Cinayetin ardından kaçan C.K.'nin (26) Tarsus’ta saklandığı istihbaratı alındı. Tarsus İstihbarat Büro ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyonda C.K.'yi ilçeye bağlı Takbaş Mahallesi’nde saklandığı yerde yakaladı.

C.K. suçun işlendiği Esenyurt ilçesine götürüldü.

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