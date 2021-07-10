Büyükşehir Belediyesinden Kır Çiçeklerine ‘Yaza Merhaba’ partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı ‘Kır Çiçekleri’ projesinde eğitim alan öğrenciler için ‘Yaza Merhaba’ partisi düzenlendi. Eğitim boyunca öğrendikleri enstrümanlarla hazırladıkları müzik gösterisini sahneleyen Kır Çiçekleri, dans gösterileriyle beğeni topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, yazın gelişini ‘Yaza Merhaba’ partisiyle kutladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı’nın da yer aldığı etkinlikte, sporcu kızlar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla başlattığı ‘Kır Çiçekleri’ projesinde eğitim alan kız öğrenciler, 15 günlük ara tatile girmeden önce doyasıya eğlendi. Macit Özcan Spor Kompleksinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin Loca Dans Grubunun sahnelediği danslarla başlayan etkinlik, Kır Çiçeklerinin Ego Dans gösterisi ile devam etti. Sporcu kızların ilgi ve yeteneklerine göre öğrendiği enstrümanlarla sergilediği müzik dinletisiyle gurur dolu anlar yaşandı. Ahmet Tarakçı ile pasta kesen öğrenciler, daha sonra hep birlikte yemek yedi.

Yazın gelişinin kutlandığı etkinlik sonrasında 15 gün ara tatile giren öğrenciler, tatili ailelerinin yanında dinlenerek geçirecek. Kır Çiçekleri tatil dönüşü kaldıkları yerden eğitimöğretime devam edecek.

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