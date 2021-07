Özel gereksinimli öğrenciler Arkeoloji Müzesini gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Mola Evinde eğitim gören 21 öğrenci, özel eğitmenleri ve öğretmenlerinin eşliğinde Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi. Etkinlik sayesinde daha önce müze gezisi yapmamış çocuklar hem eğlendi hem de tarihi eserleri görme fırsatı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel eğitmenleri ve öğretmenlerinin eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, tarihi eserleri görüp bilgi aldı. İçerisinde Mersin ve dünya tarihine dair birçok eser ve bilgi bulunduran müzeyi Mola Evinin öncülüğünde gezen özel gereksinimli bireyler, arkadaşları ve aileleriyle beraber hem eserler hakkında bilgi sahibi oldu hem de eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler arasında ilk defa müze gezisi yapanlar da vardı.



“Somut bir şekilde öğretmek istiyoruz”

Mola Evinde görev yapan özel eğitim öğretmeni Kübra Melike Saçıkara, etkinliği özel gereksinimli bireylerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve farkındalıklarını artırmak için düzenlediklerini belirterek, “Daha önce müzeye gelmemiş çocuklarımızla birlikte onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak için buradayız. Geçmiş zamanlardan itibaren yaşanmışlıkları onlara göstererek bir nebze olsun farkındalık sağlamak ve somut bir şekilde öğrenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

En güzel amaçlarının özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmak olduğunu vurgulayan Saçıkara, “Buraya 21 öğrenci getirdik. Her birinin ayrı ayrı mutluluklarını, coşkularını, sevinçlerini ve farkındalıklarını artırarak onların hayatlarına dokunmak bizim en güzel amaçlarımızdan bir tanesi” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımızı farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz”

Özel eğitim öğretmeni Nuzhet Taş da özel gereksinimli bireylerin becerilerini artırmak için farklı etkinlikler yaptıklarını anlatarak, “Çocukları sadece bir bina içerisine kapatmamak için farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz. Mola Evinin hizmet amacı, ailelere birer mola verebilmek. Biz burada her türlü sosyal etkinlik, beslenme ve grup çalışmaları yaptırıyoruz, aileler de kendi işlerini hallediyor. Amacımız çocuklara bir şeyler daha katabilmek” diye konuştu.



“İlk defa geliyorum”

Müze gezisi yapan ve bilmediği birçok konu hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Mola Evi öğrencisi Yaren Saraçer ise “Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim, çok güzel bir yer. Bizi buraya getiren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Daha önce müze gezmedim. Bilmediğimiz bilgileri bize anlattılar. Normalde hep evdeydim. Günümün çoğu Mola Evinde daha güzel geçiyor. Her gün gidip geliyorum ve yeni arkadaşlarım oldu. Oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz” dedi.



“Burada her şey dikkatimi çekti”

Turistik yapıları ilk defa gördüğünü söyleyen Zafer Çağlayan da “Müzeye ilk defa geldim. Turistik yapıları ilk defa gördüm. Burada her şey dikkatimi çekti. Öğretmenlerimize, belediye başkanımıza bize bu etkinlikleri ve faaliyetleri yapmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli bireyler, Arkeoloji Müzesi gezisi sonrasında günün yorgunluğunu, Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsusi Kafede limonata içerek attı.

