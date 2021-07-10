Devrilen kamyondaki tonlarca limon yola saçıldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu kasada yüklü tonlarca limon yola saçıldı. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, limonlar nedeniyle aksayan trafik ise temizleme çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaza, saat 19.30 sıralarında PozantıTarsus otoyolunda meydana geldi. Ömer Kocadağ yönetimindeki 33 ABA 874 plakalı kamyon, sürücüsünün virajı alamaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü Kocadağ, kazada şans eseri yara almadan kurtulurken kamyonda bulunan tonlarca limon ise yola savruldu. Yola savrulan limon nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekiplerinin temizlediği yol uzun uğraşlar sonucu normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-07-10 21:41:35
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