Kamyon devrildi, limonlar yola dağıldı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada limon yüklü kamyon devrildi.



Olay PozantıTarsus Tem otoyolunda meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 33 ABA 874 plakalı kamyon kontrolden çıkarak otobanda devrildi. Kazada limon kasaları yola saçılırken sürücü ise olayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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