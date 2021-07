Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımı baştan beri önemsediklerini belirterek, "Türkiye’deki belediyeler içinde diyebilirim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor” dedi.

Başkan Seçer, Tarsus'a bağlı Killik mevki ile Böğrüeğri Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantılarda çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer'in toplantısının ardından Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde kırsal kalkınmanın ve tarımsal üretimin artırılması kapsamında Çakırlı, Tepeköy ve Çiriştepe mahalle kooperatiflerine birer üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. Ayrıca kırsal bölgelerdeki kadınlar tarafından talep gören hamur yoğurma makinesinin dağıtımına da devam edilerek, Taşkuyu, Cinköy, Ulaş ve Dorak mahalleleri ile Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahalle muhtarlarına birer hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Killik mevkiindeki toplantıda mahalle muhtarlarının taleplerini alan Seçer, üzüm sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, "Siyaset biraz toplumu yoruyor. Bunun farkındayız. Partisi ne olursa olsun herkesi yoruyor. Benim partilim, senin partilin meselesi değil. Bu ülkenin bir gemi olduğunu düşünürsek, bu geminin içerisinde her birimiz varız. Gemiyi batırdığımız noktada hepimiz sulara gömülürüz. Ben belediye başkanınızım. Bir partinin belediye başkanıyım siyasal anlamda ama gerçekte halkın belediye başkanıyım. Bir belediye başkanı hizmet götürürken, parti ayrımı yapmaz" diye konuştu.

“Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik”

Başkan Seçer, Mersin’de 806 mahallenin yer aldığını, kırsal mahallelerde yaşayanların tamamının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerinin yol, su, vidanjör ve tarımsal alanda destek gibi hizmetler olduğunu dile getirdi. Köylünün yaşamını bildiklerini ve ona göre politikalar ürettiklerini ifade eden Seçer, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının öncelikli hizmet alanları içerisinde olduğunu söyleyerek, bütçe içerisinde aslan payını yola verdiklerini ve altyapı çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdiklerini aktardı. Çok geniş bir makine parkı kurduklarını söyleyen Seçer, “Bakın 2 yıl oldu. Göreve geldiğimiz 2019’da 2 bin 895 ton, 2020’de 9 bin ton, 2021’de toplam 27 bin 215 ton sıcak asfalt. Her geçen gün artarak gidiyor. Çünkü sistem oturuyor. Mali disiplini sağlamışız. Bakın, yeni el değiştiren belediyeler içinde mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik. Bunu 2 yılda başardık. Bizden iş yapıp da parasını almayan ne müteahhit vardır ne de mal satıp, hizmet satıp parasını almayan esnaf vardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar sadece Tarsus’ta 95 kilometre sathi asfalt kaplaması yapmışız” ifadelerini kullandı.

“Her şey memleketimiz için, insanımız için”

Tarımı destekleyen fidefidan, ekipman ve hayvan desteklerini anlatan Başkan Seçer, üzüm üreticilerine sağlanan üzüm sıkma makinesi ve kırsal mahallelerdeki kadınların sıklıkla talep ettiği hamur yoğurma makinesi desteğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Üretmek gerekiyor, bu bölgede, bu topraklarda yaşamak için. Zaten bu coğrafya da bu imkanı sunuyor. Allah’ın lütfettiği her şey var. Dünyanın en kaliteli ekolojisi, iklimi. Çok güzel ürün alınıyor. Özellikle üzüm üretimi yaygın. Özellikle uluslararası pazara uygun çeşitler. Çekirdeksiz, raf ömrü, aroması daha güzel çeşitler geldi. Burada üreticilerimiz de var. Hem kadın üreticilerimiz var, hem muhtarlarımız var. Yine bazı makineler teslim edeceğiz. Hamur yoğurma makinesi bir köye verdik ama sonra çok talep patlaması oldu. Şu ana kadar sanıyorum 100’ün üzerinde köyden bize talep geldi. Tabii bunları bütün köyün ortak kullanımı için veriyoruz muhtarlarımız aracılığıyla. Yine zeytin boylama, badem soyma, üzüm sıkma makinesi taleplerini kooperatifler aracılığıyla doğal olarak karşılıyoruz. Tarımı baştan beri önemseyeceğimizi söyledik. Zaten bunu da fevkalade yapıyoruz. Türkiye’deki belediyeler içinde diyebilirim ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımda çok önemli işler yapıyor. Bunu bir başkan olarak kendi kendimizi övme adına söylemiyorum. İnşallah bu proje de artarak devam edecek. Her şey memleketimiz için, insanımız için.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.