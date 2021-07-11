Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, oğlağı düştüğü kuyudan kurtarmak isteyen Mustafa Çimen (48), hayatını kaybetti. Kuyuda metan gazı olduğu, Çimen'in gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana geldi. Beslediği oğlağın bahçedeki su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Çimen, inip kurtarmak istedi. Çimen´den haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek Çimen´i çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çimen´in hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlak da ölü bulundu.

Çimen´in girdiği kuyuda metan gazı tespit edildiği, gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi. Çimen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-07-11 11:40:58



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