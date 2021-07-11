Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde, oğlağı düştüğü kuyudan kurtarmak isteyen Mustafa Çimen (48), hayatını kaybetti. Kuyuda metan gazı olduğu, Çimen'in gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.
Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana geldi. Beslediği oğlağın bahçedeki su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Çimen, inip kurtarmak istedi. Çimen´den haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek Çimen´i çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çimen´in hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlak da ölü bulundu.
Çimen´in girdiği kuyuda metan gazı tespit edildiği, gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi. Çimen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-07-11 11:40:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.