Kantaron fideleri ilk çiçeklerini açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘destek büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla kıraç toprakları canlandırmak için 62 üreticiye hibe ettiği toplam 124 bin kantaron fidesi ilk çiçeklerini açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üreticiye sunacağı katkıları göz önünde bulundurarak, Mut ve Bozyazı ilçelerinde kantaron fidelerinin yetiştirilebileceğini tespit etti. Bu kapsamda nisan ayında Bozyazı ve Mut ilçelerinde 62 üreticinin her birine 2’şer bin olmak üzere toplam 124 bin kantaron fidesi dağıtıldı. Kıraç toprakların tarıma kazandırılmasını öngören projede ilk çiçekler açtı. Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi üreticilerinin eskiden atıl vaziyette olan toprakları sarı çiçeklerle renklenmeye başladı. Proje sayesinde hem parçalı olarak kullanılan 62 arazi tarıma kazandırılıyor hem de üreticilere yeni bir iş kapısı aralanıyor.

“Her geçen gün yetişen bu çiçeklerimiz bize umut oluyor”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde ziraat teknikeri olarak görev yapan Fatma Karataş, tıbbi aromatik bitkiler hakkında bilgi verdi. Tıbbi aromatik bitkiler arasında bulunan sarı kantaronun hastalıklara iyi geldiğini ve ilaç sektöründe kullanıldığını belirten Karataş, kırsal alanlarda parçalı arazilerin tarıma kazandırılması ve kadın üreticilere destek sağlanması amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini kaydetti. Fideleri dağıttıktan sonra üreticilere yetiştirme koşulları ile ilgili bilgiler verdiklerini söyleyen Karataş, “Daha sonra da kuracağımız eticaret pazarlama yollarında onlara destek sunmaya çalışıyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen projelerimizle bizler de daha farklı projelerle üreticilerimize destek olmaya çalışmak için çaba sarf ediyoruz. Her geçen gün yetişen bu çiçeklerimiz bize umut oluyor” dedi.

“Dağlarımız sapsarı olacak, cebimiz para görecek”

Çiçeklenen kantaronlarla eşi Özgür Solak ve kızı Elif ile birlikte ilgilenen Rukiye Solak, bir dönümlük araziye ektikleri kantaronların çiçek açmasıyla yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Kıraç topraklarımızı renklendirdiler, sarı çiçeklerimiz oldu. Bizlere yardımları dokunduğu için onlara çok teşekkür ederiz” dedi. Solak, yeni bir ürünü toprakla buluşturmuş olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Seneye daha güzel olacak. Çiçeklerini toplayacağız. Satacağız inşallah çiçeklerimizi. Dağlarımız sapsarı olacak. Cebimiz para görecek” diye konuştu.

“Beklentimiz gelecek yıl”

Kantaron fidesi desteğinden yararlanarak 3 dönümlük araziye ekimini yapan Dağpazarı Mahalle Muhtarı Mehmet Demir ise şunları söyledi: “Bu fideleri bize hibe eden başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yaklaşık 10 bin kök civarında fideyi ektim. Ektikten sonra yaklaşık 1015 gün arayla 4 sefer suyunu vermiş bulunuyoruz. Arazimiz kıraç olduğu için biraz zor. Hava şartları da kurak gittiği için biraz sıkıntı yaşadık. Bizim beklentimiz gelecek yıl. Bu yıl kurutmamak şartıyla ayakta tutabilmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, ileriki yıllarda bol kazançlar bekleriz.”

