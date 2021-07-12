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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı

İHA

Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı. 35 takımın yer aldığı turnuvada, 76 müsabaka gerçekleştirilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan ve pandemi nedeniyle yarım kalan turnuvanın ikincisi bu yıl coşkuyla başladı. Turnuvada 35 takım mücadele edecek. Turnuvanın finalinin ise 30 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Susanoğlu ve Soli Pompeipolis’te olmak üzere 2 ayrı noktada başlayan müsabakalar haftanın 3 günü birçok noktada devam edecek.
Serap Yaman ve Selma Çakan hakemliğinde Susanoğlu ve Soli Pompeipolis plajında gerçekleşen ilk maçlarda 8 takım mücadele etti.

“30 Ağustos’ta final maçını hedefliyoruz”
Mersin’de insanların kaynaşması ve spora özendirilmeleri amacıyla bu yıl 2’ncisini düzenledikleri siteler arası plaj voleybolunun startını verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Ceren Derkuş, “Geçen yıl da biz böyle bir plaj voleybolu turnuvası yapmıştık fakat pandemiden dolayı yarım kalmıştı. Bu sene yine start veriyoruz. Susanoğlu plajındayız. Duyurularda çok kısa bir zaman olmasına rağmen 35 takım katılmakta. 76 maç düzenleyeceğiz. 30 Ağustos’ta da final maçını hedefliyoruz” dedi.

“Plaj Voleybolu Turnuvasını geleneksel hale getirmek istiyoruz”
Amaçlarının halka sporu sevdirmek olduğunu belirten Derkuş, “Sevgi, barış ve huzur içerisinde güzel maçlar olur inşallah. Silifke’den Mersin merkeze kadar birçok bölgede maçlarımız devam edecek. Umarım dostluk, kardeşlik çerçevesinde güzel maçlar olur. Plaj Voleybolu Turnuvasını geleneksel hale getirmek istiyoruz. Talep de çok fazla. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”
Voleybol turnuvasında keyifli anlar yaşayan Önder Avcı da “İyi oluyor, insanlar kaynaşıyor. Böyle bir organizasyon düzenlediği için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Susanoğlu’nda düzenlenen maçı izleyen Ramiz Gıray ise “Büyük bir keyifle voleybola gönül vermiş biri olarak buradaki oyunlarımıza katılmaya çalışıyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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