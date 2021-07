Mobil Kuaför, kırsalda hizmete aralıksı devam ediyor Mobil Kuaförden bugüne kadar 2 bin 927 kişi yararlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mobil Kuaför aracı, kırsalda mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala daha fazla vatandaşa ulaşmak için aralıksız çalışan Mobil Kuaför, bugüne kadar 2 bin 927 kişiye ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal projelerden biri olan Mobil Kuaför, mahalle mahalle dolaşmaya devam ediyor. ‘Yar Saçların Lüle Lüle’ sloganıyla hizmete giren Mobil Kuaför, kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak, kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Mobil Kuaför, Kurban Bayramına sayılı günler kala daha fazla vatandaşa ulaşmak için aralıksız çalışıyor.



Mobil Kuaför, 136 mahallede hizmet verdi

Hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilen araçta hem kadın hem erkek vatandaşlara kuaför hizmeti sunuluyor. Saç kesimi, saç boyası, tıraş, cilt bakımı, el, ayak tırnak bakımı yapılan Mobil Kuaför aracından 2020 Eylül ayından bugüne kadar 2 bin 927 vatandaş yararlandı. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Erdemli, Silifke, Tarsus ilçelerinde 136 farklı mahallede hizmet veren Mobil Kuaför, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını sıklaştırdı.



“Bayram öncesi bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz”

Bayram dolayısıyla hizmetlerine hız verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Özlem Yaşar, şunları söyledi:

“Mobil Kuaförümüzle 136. yerimize geldik bugün. Mobil kuaför hizmetimiz 2020 Eylül ayında başladı. Pandemi, zor ekonomik koşullar, vatandaşlarımızın kolayca bir berbere, kuaföre ulaşamaması hareket noktamızdı. Mobil Kuaförümüzle en uzak noktalarımıza ulaşıyoruz. Mersin’de talep halinde ulaşamayacağımız nokta yok. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda köylere kadar gidip kuaför ve berber ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu hizmetimizle vatandaşımızın yanında oluyoruz. Bayram öncesi de yoğun bir şekilde çocuk, yaşlı, engelli, genç bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Hizmetimiz devam edecek.”

Yaşar, Mobil Kuaför aracının en son Tarsus’un Konaklar Mahallesine gittiğini ve mahallelilerden çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek, “Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız sağ olsunlar her gittiğimiz yerde ilgiyle karşılıyorlar. Desteklerini, memnuniyetlerini iletiyorlar. Hizmetimizin gerçekten yerine ulaştığını fark ediyoruz. Böyle tepkilerle karşılaştığımız, gerçekten ihtiyaç sahiplerine bu hizmeti getirdiğimiz için çok memnunuz” dedi.



“Mahalle halkı şu an çok memnun çünkü hizmet ayaklarına kadar geldi”

Konaklar Mahallesi Muhtarı Fırat Çetin de Mobil Kuaför hizmetiyle ilk defa karşılaştıklarını ve çok memnun kaldıklarını söyleyerek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, müdürlerimize çok teşekkür ederim. Bu döneme kadar kuaförün ayağımıza geldiğini ilk defa gördüm. Hizmetler çok iyi, başarılarının devamını istiyoruz, bekliyoruz. Mahalle halkı şu an çok memnun, çünkü hizmet ayaklarına kadar geldi. Buradan Tarsus’a kadar gidiyordu mahalle halkı, Yenice’ye gidiyordu” diye konuştu.



“Bugün Tarsus’a gidecektim, saçımı boyatıp, kestirecektim”

Tarsus’a gidip saçlarını kestirmeyi ve boyatmayı düşündüğünü, Mobil Kuaför aracını görünce sevindiğini dile getiren İlknur Tuğrul ise “Geldiler sağ olsunlar, Allah razı olsun memnunuz belediye başkanımızdan. Saçıma boya yaptırdım, biraz da kestirdim, memnunum. Allah zarar ziyan vermesin. Tarsus’a gidiyorduk orada yaptırıyorduk. Evde boya alıp biz kendimiz boyuyorduk. Böyle hizmet yapılıyor, çok memnunum” ifadelerini kullandı.

