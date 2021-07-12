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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler

İHA

Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler

Mersin’de iple motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek eziyet ettiği ileri sürülen şahıs, vatandaşlarca kayda alındıktan sonra müdahale edilerek polise teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kaydedilerek paylaşılan görüntülerde, merkez Akdeniz ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban bağlantı yolu üzerinde, motosikletin arkasına iple bağlanan bir köpeğin sürüklenerek götürüldüğü, ardından gelen bir başka köpeğin ise sürüklenen köpeğe yardım etmeye çalıştığı anlara ilişkin görüntüler kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişilerce durdurulan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsünün polise teslim edildiği bildirildi.
Konuya ilişkin Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Temmuz saat 08.50 sıralarında Yalınayak Mahallesi otoban yan bağlantı yolunda bir şahsın elektrikli bisikletle köpeği sürüklediği ihbarı üzerine bahse konu adrese intikal edildiği belirtilerek, "Suriye uyruklu A. A. isimli şahsın elektrikli bisiklete bağlamış olduğu köpek muhafaza altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiş, ayrıca şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvana eziyet konusundan bin 33 TL idari işlem yapılması için çalışmalara başlanmıştır" denildi.

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