Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı

Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, şahısların müstehcenlik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi D.N.P., eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla dava açılırken, H.K. ile birlikte görüntüleri yaydığı iddia edilen M.K.'de davada sanık oldu. Olayla ilgili 3. duruşma yapıldı. 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, D.N.P. ve taraf avukatları katılırken, sanıklar gelmedi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.



"İlk çektiği videoda ben kendimde değildim"

Duruşmada konuşan D.N.P., şahısla 2019 Şubat ayında tanıştıklarını belirterek, “Daha sonrasında sevgili olduk. Mart 2019’da kendisiyle birlikte evine gittik. Sonrasında birlikte içki içtik. Bir bardak içtikten sonra başım döndü ve kustum. Sonra H.G. yanıma geldi ve beni odasına götürdü yatırdı. Sonrasında oral seks videosunu o gün çekmiş, benim hiçbir şekilde haberim yoktu, gözlerimi bile açamıyordum. 2019 yılının Haziran ayında benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi, bende kabul ettim ve evine gittim. O günde video çekti ve bunu ben gördüm. Hatta ben çekmemesini söyledim ama yine çekti. Ben çekip, çekmediğini sordum yine ancak o ‘video çekmedim, bir mesaj geldi ona baktım’ dedi. Twitterdan bir sayfadan bu videoyu paylaşmış. Arkadaşlarım da bunu görünce bana haber verdi. H.G. tabi bir kere değil 2019 Temmuz ayında yine evinde birlikte olduğumuzda da video çekmiş" dedi.



"Bir arkadaşımdan videoların ifşalandığını öğrendim"

2019 Ağustos ayında H.G. ve arkadaşlarıyla bir festivale gittiklerini söyleyen D.N.P., "Daha sonra orada videoyla ilgili tartıştık ve oradan çıkıp eve geldik. Hatta H.G.’nin arkadaşlarına bu videoyu söyledim ve bununla bana şantaj yaptığını, sildirmelerini istedim. E.K. isimli şahsın bana söylemesi üzerine vidoların ifşalandığını öğrendim. 2020 Haziran ayında da dava açtım. 2020 Temmuz ayında ben bunu basınla paylaştım ve bunu gören M.K. bana tehditler savurdu. Bana sürekli tehditlerini sürdürdü, şikayetimi geri çekmemi, H.G. için herşeyi yapacağını söylüyordu. Ben bu konuda bir arkadaşıma bilgi verdim. M.K.’dan ben kurtar dedim. Daha sonra M.K. ‘sana karışmayacağım, sana bir şey yapmayacağım’ dedi. Ardından ortak bir arkadaşımız bana M.K.’nin telefonunda bana ait görüntülerin olduğunu söyledi. Zaten kendisi de itiraf etmişti. Sonra ondan da şikayetçi oldum. Şahısların gerekli cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu..

Müşteki avukatı Serhat Özdilek ise D.N.P.'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Müştekim dava sürecinde ve öncesinde psikolojik olarak yıpranması ve baskıya uğraması nedeniyle mahkeme tarafından sanıklar hakkında üst sınırdan ceza verilmelidir. Ayrıca indirim yapılmamalıdır. Mahkemenin adaletli bir karar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme savcısı olayla ilgili mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında şahısların müstehcenlik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme hakimi ise H.G.’nin adli kontrolünün devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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