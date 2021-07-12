Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı

İHA

Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı

Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, şahısların müstehcenlik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi D.N.P., eski erkek arkadaşı H.G.’nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla dava açılırken, H.K. ile birlikte görüntüleri yaydığı iddia edilen M.K.'de davada sanık oldu. Olayla ilgili 3. duruşma yapıldı. 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, D.N.P. ve taraf avukatları katılırken, sanıklar gelmedi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

"İlk çektiği videoda ben kendimde değildim"
Duruşmada konuşan D.N.P., şahısla 2019 Şubat ayında tanıştıklarını belirterek, “Daha sonrasında sevgili olduk. Mart 2019’da kendisiyle birlikte evine gittik. Sonrasında birlikte içki içtik. Bir bardak içtikten sonra başım döndü ve kustum. Sonra H.G. yanıma geldi ve beni odasına götürdü yatırdı. Sonrasında oral seks videosunu o gün çekmiş, benim hiçbir şekilde haberim yoktu, gözlerimi bile açamıyordum. 2019 yılının Haziran ayında benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi, bende kabul ettim ve evine gittim. O günde video çekti ve bunu ben gördüm. Hatta ben çekmemesini söyledim ama yine çekti. Ben çekip, çekmediğini sordum yine ancak o ‘video çekmedim, bir mesaj geldi ona baktım’ dedi. Twitterdan bir sayfadan bu videoyu paylaşmış. Arkadaşlarım da bunu görünce bana haber verdi. H.G. tabi bir kere değil 2019 Temmuz ayında yine evinde birlikte olduğumuzda da video çekmiş" dedi.

"Bir arkadaşımdan videoların ifşalandığını öğrendim"
2019 Ağustos ayında H.G. ve arkadaşlarıyla bir festivale gittiklerini söyleyen D.N.P., "Daha sonra orada videoyla ilgili tartıştık ve oradan çıkıp eve geldik. Hatta H.G.’nin arkadaşlarına bu videoyu söyledim ve bununla bana şantaj yaptığını, sildirmelerini istedim. E.K. isimli şahsın bana söylemesi üzerine vidoların ifşalandığını öğrendim. 2020 Haziran ayında da dava açtım. 2020 Temmuz ayında ben bunu basınla paylaştım ve bunu gören M.K. bana tehditler savurdu. Bana sürekli tehditlerini sürdürdü, şikayetimi geri çekmemi, H.G. için herşeyi yapacağını söylüyordu. Ben bu konuda bir arkadaşıma bilgi verdim. M.K.’dan ben kurtar dedim. Daha sonra M.K. ‘sana karışmayacağım, sana bir şey yapmayacağım’ dedi. Ardından ortak bir arkadaşımız bana M.K.’nin telefonunda bana ait görüntülerin olduğunu söyledi. Zaten kendisi de itiraf etmişti. Sonra ondan da şikayetçi oldum. Şahısların gerekli cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu..
Müşteki avukatı Serhat Özdilek ise D.N.P.'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Müştekim dava sürecinde ve öncesinde psikolojik olarak yıpranması ve baskıya uğraması nedeniyle mahkeme tarafından sanıklar hakkında üst sınırdan ceza verilmelidir. Ayrıca indirim yapılmamalıdır. Mahkemenin adaletli bir karar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme savcısı olayla ilgili mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında şahısların müstehcenlik suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.
Mahkeme hakimi ise H.G.’nin adli kontrolünün devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi
YEREL HABERLER Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp ...
Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
YEREL HABERLER MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
Başka Özyiğit, esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başka Özyiğit, esnafla buluştu
Mobil Kuaför, kırsalda hizmete aralıksı devam ediyor Mobil Kuaförden bugüne kadar 2 bin 927 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Mobil Kuaför, kırsalda hizmete aralıksı devam ...
Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine bağlanıyor
YEREL HABERLER Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine ...
Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası ...
Olba’da 2021 yılından itibaren 12 ay kazı yapılacak Yunan, Roma dönemlerine ait kalıntılar görülen Olba'da anıtsal çeşme binası, su kemeri, tiyatro, kiliseler, manastır, lahitler, kaya mezarları, kentte görülebilecek eserler arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Olba’da 2021 yılından itibaren 12 ay kazı ...
Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mersin ziyaretine korona engeli Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile 4 protokol mensubunun Covid-19 testi pozitif çıkınca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Mersin ziyareti ertelendi
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mersin ziyaretine korona ...
'Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
YEREL HABERLER 'Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması'nda ...
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor 'Cinara cedri' böceklerinin endemik sedir ağaçlarının öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor Arıcılar, çiçek balındaki rekolte açığını sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor
YEREL HABERLER Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü ...
Kantaron fideleri ilk çiçeklerini açtı
YEREL HABERLER Kantaron fideleri ilk çiçeklerini açtı
Mezitli’nin çocukları yeteneklerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Mezitli’nin çocukları yeteneklerini geliştiriyor
Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
YEREL HABERLER Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Toroslar'ın yaylalarında yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'ın yaylalarında yol yenileme ve çevre ...
Mersin'de plajlara hijyenik seyyar tuvaletler yerleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'de plajlara hijyenik seyyar tuvaletler ...
Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından ...
Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri haline geldik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Mali disiplini en sağlam belediyelerden biri ...
Mersin’de horoz dövüştürenlere operasyon 52 kişiye toplam 270 bin 972 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Mersin’de horoz dövüştürenlere operasyon 52 kişiye ...
Kamyon devrildi, limonlar yola dağıldı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi, limonlar yola dağıldı
Devrilen kamyondaki tonlarca limon yola saçıldı
YEREL HABERLER Devrilen kamyondaki tonlarca limon yola saçıldı
Piknik alanında düşen ağaç dalları, 2 araca zarar verdi Pikniğe gelenlerden 3 kişi de olayda hafif yaralandı
YEREL HABERLER Piknik alanında düşen ağaç dalları, 2 araca zarar ...