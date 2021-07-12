Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama

DHA

Mersin'de DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 4 şüpheli tutuklandı.
Suriye'nin Rakka ve Telebyad bölgelerinde örgütün asayiş ve muhasebe birimlerinde görev yapan 5 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Mersin ve Adana'daki operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzeme ve materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-07-12 15:45:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mersin'de orman personeline iş güvenliği eğitimi ...
Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 30 noktada kesim ve 3 noktada satış yeri bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacak
YEREL HABERLER Akdeniz'de kurban satış ve kesim yerleri ...
Tarsus’ta karabuğday hasadı
YEREL HABERLER Tarsus’ta karabuğday hasadı
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini arkadaşına da izletmiş
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini arkadaşına ...
Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 yıla kadar hapis istendi Mersin’de 18 yaşındaki genç kızın müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığı iddia edilen sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Müstehcen görüntüyle şantaj yapan sanıklar için 2 ...
Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi
YEREL HABERLER Köpeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp ...
Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
YEREL HABERLER Köpeğe eziyeti kayda alıp şahsı polise teslim ettiler
Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Erdemlili sporcular, Türkiye şampiyonu oldu
MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
YEREL HABERLER MTOSB’nin Arıtma Tesisi Revizyonuna ÇKA desteği
Başka Özyiğit, esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başka Özyiğit, esnafla buluştu
Mobil Kuaför, kırsalda hizmete aralıksı devam ediyor Mobil Kuaförden bugüne kadar 2 bin 927 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Mobil Kuaför, kırsalda hizmete aralıksı devam ...
Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine bağlanıyor
YEREL HABERLER Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine ...
Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Mersin’de 2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası ...
Olba’da 2021 yılından itibaren 12 ay kazı yapılacak Yunan, Roma dönemlerine ait kalıntılar görülen Olba'da anıtsal çeşme binası, su kemeri, tiyatro, kiliseler, manastır, lahitler, kaya mezarları, kentte görülebilecek eserler arasında yer alıyor
YEREL HABERLER Olba’da 2021 yılından itibaren 12 ay kazı ...
Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Mezitli'de sahillere şemsiye ve şezlong ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mersin ziyaretine korona engeli Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile 4 protokol mensubunun Covid-19 testi pozitif çıkınca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Mersin ziyareti ertelendi
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mersin ziyaretine korona ...
'Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu
YEREL HABERLER 'Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması'nda ...
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor 'Cinara cedri' böceklerinin endemik sedir ağaçlarının öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor Arıcılar, çiçek balındaki rekolte açığını sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor
YEREL HABERLER Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü ...
Kantaron fideleri ilk çiçeklerini açtı
YEREL HABERLER Kantaron fideleri ilk çiçeklerini açtı
Mezitli’nin çocukları yeteneklerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Mezitli’nin çocukları yeteneklerini geliştiriyor
Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
YEREL HABERLER Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Toroslar'ın yaylalarında yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'ın yaylalarında yol yenileme ve çevre ...
Mersin'de plajlara hijyenik seyyar tuvaletler yerleştirildi
YEREL HABERLER Mersin'de plajlara hijyenik seyyar tuvaletler ...
Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından ...