Büyükşehir Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi kıyafet

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evi, bu Kurban Bayramında da minikleri unutmadı. Ekipler, diğer bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramına da sayılı günler kala bayramlıklarını hediye ettiği çocukların yüzünü güldürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evi, bu Kurban Bayramında da minikleri unutmuyor ve bayramlık kıyafetleri çocuklara ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala çocuklara bayramlıklarını hediye eden ekipler, miniklerin yüzünü güldürüyor.



Kıyafet Evi bugüne kadar toplam 3 bin 600 aileyi giydirdi

2020’de Ulu Çarşıda hizmete giren Kıyafet Evi ile bugüne kadar toplam 3 bin 600 ailenin kıyafet ihtiyacı karşılandı. Bu rakam ailelerdeki kişi sayısı düşünüldüğünde 14 bin 400’lere kadar ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal projeleri arasında yer alan, geliri asgari ücretin altında olan ya da hiç geliri olmayan ailelerin giyim ihtiyacını karşılayan Kıyafet Evi, pandemi tedbirleri kapsamında randevu sistemiyle çalışmaya devam ediyor.



“Tek amacımız çocuklarımızın yüzündeki tebessümün bir parçası olmak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli ve Kıyafet Evi Sorumlusu Nesrin Çalışkan, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bayramlar kaynaşma, dayanışma günleridir. Özellikle de çocuklar bunu her zaman temsil ederler. Onların yüzündeki tebessüm olmak, onun bir parçası olmak bizim için çok kıymetli, çok değerli. Başkanımız Vahap Seçer önderliğinde bu işin bir parçası olmak bizim için çok önemli. Yine vatandaşlarımızın bize yapmış oldukları başvurularla birlikte yardımlarımız devam ediyor. Başvuruları alıyoruz, değerlendiriyoruz ve randevulu bir şekilde vatandaşlarımızı çağırıp, diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayram da çocuklarımızın bayramlıklarını veriyoruz” dedi.

Bugüne kadar toplam 3 bin 600 vatandaşı giydirdiklerini belirten Çalışkan, “Çok hızlı ilerliyoruz, çok yoğun talep var ve biz coşkuyla devam ediyoruz bunu yapmaya. Büyük bir coşkuyla da devam edeceğiz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bunu devam ettireceğiz. Şu an yaz sezonu olduğu için çocuklara şortlu takım, tişört, sandalet, arzu ederse terlik, kızlarımız için taytlı takımlarımız var. Erkek çocuklarımız için şortlu takımlar var. Yine aynı şekilde kız, erkek sandalet ve terlik örneklerimiz var. Bunları sunuyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar, mutlu ayrılıyorlar buradan” diye konuştu.

