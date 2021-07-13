Gülnar’da lavanta üretimi artıyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde, 2018 yılında yaklaşık 2 dönüm arazi üzerinde başlayan lavanta üretimi, yüksek getirisi ve bölgeye uyum sağlaması nedeniyle 100 kat artarak, bu yıl 150 dönüme ulaştı.

Turizmci İlhan Ulu’nun Gülnar’ın 1350 rakımlı Bardat Yaylasında kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Gülnar’ın 1350 rakımlı Bardat Yaylasında başlatılan bu proje, dalga dalga yöre halkına yayıldı ve şu anda yaklaşık 150 dönümlük bir alanda lavanta ekimi yapılıyor. Gülnar için önemli bir gelir kaynağı haline de gelen lavantalar şu sıralar yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Projeyi geliştiren Gülnarlı turizmci İlhan Ulu, “2018 yılında başlattığımız bu proje hem görsel hem de ekonomik açıdan memleketimize önemli bir katkı sağlıyor. Şu ana kadar çevre il ve ilçelerden yoğun bir ilgi var. Bu nedenle lavanta bahçemizin çevresinde sayvant adını verdiğimiz bir evi restore ederek hizmete açtık. Burada ürünlerimizi sergiliyoruz. Ayrıca 3 bin yıl önce pekmez ve şarap üretimi gerçekleştirilen kaya evlerin peyzajını ve restorasyonunu yaparak turizme kazandırdık. Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimizin vakit geçirebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayacağı sosyal alanlar oluşturduk” dedi.

İlk hasatlarının ekonomiye dönüştüğünü, lavantadan yağ, kolonya, krem ve sabun gibi ürünler elde ettiklerini söyleyen Ulu, “Ziyaretçilerimiz bu ürünleri restorasyonunu sonucunda lavantanın üretildiği bölgede corona virüs vakasına rastlanılmaması da ürünümüzü dönemsel sağlık şartları açısından ön planda tutuyor“ şeklinde konuştu.

İlhan Ulu, Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesinin bu süreçte kendilerine uzman kadrolarıyla destek verdiğini ve projenin Gülnar genelinde yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Lavantanın yaklaşık 45 gün görselliğini koruduğunu söyleyen Ulu, Mersinlileri Temmuz ve Ağustos aylarıyla sınırlı kalacak olan bu görsel güzelliği izlemeye ve gezmeye davet etti.

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