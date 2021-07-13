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Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim alanına girdi”

İHA

Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim alanına girdi”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın Rus kaynaklı bir kanala verdiği söyleşi büyük ilgi gördü. Rusça tercüme edilerek verilen söyleşiyi kısa sürede binlerce kişi okuyarak yorum yaptı. Asım Baştuğ tarafından gerçekleştirilen söyleşide, özellikle yabancı ülkelerden gelen vatandaşların Mezitli’ye yoğun ilgi gösterdiğine vurgu yapıldı.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan ile yapılan söyleşi ilgi çekti. Sosyal medya üzerinden de paylaşılarak daha geniş kitlelere yayılması sağlanan söyleşide, Mezitli’nin tarihi ve doğal güzellikleri de gösterildi. Mezitli’nin, barışın ve özgürlüklerin kenti olduğuna vurgu yapılan programda, turizm cenneti olarak bilinen yerleri de geride bırakarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen kenti olan Mezitli’ye ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

“Kentimizi cazibe merkezi haline getirecek tarihi ve doğal zenginliklerimizi öne çıkardık”
Söyleşide, Mersin’in ve Mezitli’nin ulaşımdan konaklama imkanlarına kadar çok geniş kapsamda sorulara yanıt veren Başkan Tarhan, turizmin gelişmesi adına yapılması gereken yatırımları da anlattı.
Çukurova Havalimanının henüz faaliyete geçememesi, ulaşımda yaşanan sıkıntılar, turizm alanında kamu ve özel yatırımların programlı şekilde geliştirilememesi gibi dezavantajları aktaran Tarhan, Mersin’in güzel denizinin ve plajlarının ilgiyi artırdığını söyledi. Adana, Hatay, Gaziantep gibi çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen konukların da denize girebilmek amacıyla Mersin’e geldiğini belirten Tarhan, “Kentimizi cazibe merkezi haline getirecek tarihi ve doğal zenginliklerimizi öne çıkardık. 3 bin yıllık tarihi bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinin daha sık ziyaret edilebilmesi ve çevresinde sosyal bir yaşam oluşması amacıyla Sütunlu Caddemizde düzenleme yaptık. Bu projemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül aldı. Yine aynı bölgede bulunan dünyanın en büyük filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu, şair, matematikçi Aratos’un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Mezitli Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen kazılar tamamlandığında ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olacağını düşünüyoruz. İnşası cumhuriyetimizle yaşıt olan Taş Mektep’i çürümekten kurtararak yeniden eğitime ve sosyal yaşama kazandırdık. Mezitli Sanat Çarşısını açarak içerisinde bulunan 28 dükkanda büyük bölümü sanatsal değeri olan ürünlerin vatandaşlarımızla buluşmasını sağladık. Örgülü Sokak, Amfitiyatro, Kültür Merkezi, Sanat Durakları gibi sayısız projemizle Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için her türlü çalışmayı gerçekleştirdik. Mezitlililer mutlu olunca bu kente olan ilgiyi artırdı. Sadece yabancı konuklarımız değil, diğer il ve ilçelerden yoğun şekilde yaşamak için Mezitli tercih edilmeye başlandı. Bu durum bizleri son derece mutlu etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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