Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mersinli milli sporcular Ersu Şaşma ve Tuğçe Şahutoğlu'nun Yenişehir ilçesindeki evlerine pankart astırarak başarılar diledi.

Sırıkla atlamada damgasını vurarak Türk atletizm tarihine adını yazdıran milli atlet Ersu Şaşma ile çekiç atmadaki derecesiyle Türkiye'yi gururlandıran milli atlet Tuğçe Şahutoğlu, 23 Temmuz8 Ağustos tarihleri arasında Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota kazandı. Yılmaz, olimpiyat öncesi her iki milli sporcunun evlerine pankart astırarak moral desteği verdi ve başarılar diledi. Olimpiyat kotası olan Ersu Şaşma tarihi başarısını, kendisini yetiştiren ve yakın zamanda hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'ye atfetmişti. "Hocamın hayali olan olimpiyat madalyası için çalışacağım" diyen Şaşma, antrenörü merhum Çömlekçi'nin bu hayalini gerçekleştirdi.

"Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "Mersin'den başarılı sporcularımızın yetişmesi bizleri gururlandırıyor. Her iki sporcumuzun da Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı gönderde dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.

Ersu Şaşma'nın babası Ersin Şaşma ve annesi Suzan Şaşma ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzun bu başarılarını Başkanımızın da desteklemesi bizleri çok sevindirdi ve mutlu etti. Hemşehrilerimizin oğlumuzu tanıması ve ilgilenilmesinden dolayı gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Şahutoğlu'nun babası Cemil Şahutoğlu ile annesi Saadet Şahutoğlu da Başkan Yılmaz'a yanlarında olduğu için teşekkür ederek, "Başkanımızın bu ilgisi bizleri çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

