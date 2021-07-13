KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (2)

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ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA SİTESİ'Nİ GEZDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beraberinde Vali Ali ihsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daire amirleriyle birlikte Erdemli`de bulunan Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü´nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Sitesi toplantı salonunda kurum müdürü Cengiz Türkay'dan brifing alan Tatar, daha sonra enstitüye bağlı laboratuvarları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-07-13 17:36:23



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