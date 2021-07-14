İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber oldu Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), narenciye ve sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’nın doğru şekilde uygulanması için seferber oldu.

AKİB’in Mersin’deki merkezinde düzenlenen istişare toplantısında sektör paydaşlarını bir araya getiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “En tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor. Bu nedenle zararlı sinek ile mücadeleyi Tarım Bakanlığı’nın öncülüğünde tüm kurumlarımızla birlikte en etkin şekilde yürütmemiz gerekiyor” dedi.



"Üretim ve ihracatta küresel oyuncuyuz"

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciye için kritik önem taşıdığını vurgulayan Başkan Nejdat Sin, meyvelerin yetiştirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve nakliye süreçlerinde bu zararlıya karşı başarı sağlayacak eylem ve yöntemlerin eksiksiz sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin son 30 yılda narenciye üretiminde büyük gelişim gösterdiğini, ağaç varlığını ikiyi, üretim miktarını üçe katlayarak bu meyve grubunda küresel oyuncu haline geldiğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Dünya genelinde limon üretiminde 3’üncü, portakalda 7’nci, mandarinde 3’üncü ve greyfurtta 5’inci en büyük üretici ülke konumuna gelen Türkiye’nin toplam ağaç sayısı 47 milyonu aştı, narenciye rekoltesi 4,3 milyon tona ulaştı. 2020 yılında 1 milyon 802 bin ton narenciye ihraç ederek 933 milyon 150 bin dolar döviz geliri elde eden ülkemiz, bu ürün grubunda yüzde 24 artış sağladı. 2021’in ilk altı ayında ise sektörümüz 714 bin 722 ton narenciye ihraç ederek yüzde 13 artışla 373,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti” diye konuştu.



Eş zamanlı ve toplu mücadele

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak narenciye ihracatının yüzde 71’ini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Sin, Akdeniz Meyve Sineği başta olmak üzere zararlılarla mücadelede başarı sağlanması konusunda ihracatçı firmaların sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Başkan Sin, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı’nda sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkânlarının artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretimin artırılması amaçlanıyor. Meyvelerde önleyici tedbirlerin alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılması başarıyı artırmada büyük önem taşıyor. Bu zararlıya karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerekiyor. İhracatçı olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun koşullarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz” dedi.



İhracat 1,47 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin OcakHaziran dönemindeki yaş meyve sebze ihracatını da değerlendiren Başkan Sin, sektörün 2 milyon 296 bin ton ürünü küresel pazarlarda değerlendirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış sağlayarak 1,47 milyar dolar döviz geliri elde ettiklerini açıkladı.

Söz konusu dönemde yüzde 12 artış yakalayan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 572 milyon 895 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektör ihracatından yüzde 39 pay aldığını belirten Başkan Sin şunları söyledi:

“2021’in ilk yarısında en fazla ihraç ettiğimiz ilk üç ürün, 216,4 milyon dolar değer ile domates, 141,9 milyon dolar değer ile mandarin, 141,1 milyon dolar değer ile limon oldu. Altı aylık dönemde en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlere baktığımızda ise yüzde 461 artış ve 21,9 milyon dolar değer ile patates birinci, yüzde 93 artış ve 18,5 milyon dolar değer ile soğanşalot ikinci, yüzde 91 artış ve 44,9 milyon dolar değer ile çilek üçüncü sırada yer aldı. OcakHaziran ayları arasında süreçte en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkelerin başında 472 milyon dolar değer ile Rusya geldi. Yüzde 19 artış sağlanan Rusya’nın ardından yüzde 18 artış ve 140,3 milyon dolar değer ile Almanya ikinci sırada, yüzde 30 artış ve 133,5 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.