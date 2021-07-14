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Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım"

İHA

Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım"

Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtım toplantısına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesi Yarışması’ sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Etüt ve Projeler Dairesi tarafından düzenlenen ‘Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesi’nin tanıtımına katıldı. Projenin anıtım programı, Askerlik Şubesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı ve yürüyüş Çamlıbel boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Korteje Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da çaldığı birbirinden neşeli parçalar ile eşlik etti.
Çamlıbel’de bale gösteri yapıldı
Meşaleli kortej yürüyüşünde sokaktaki ve balkonlarındaki vatandaşları selamlayan Başkan Seçer’e ‘Mersin seninle gurur duyuyor’ ve ‘Büyük Başkan’ sloganları atıldı. Tanıtımda, Ahmet Demirci koreografisi ile konservatuar lise öğrencilerinin sergilediği bale gösterisi ilgiyle izlendi. Cumhuriyet Meydanında süren tanıtımda, 'Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesi Yarışması’nın birinci, ikinci ve üçüncülerinin proje görselleri ile mansiyon ödülüne layık görülen projelerin görselleri sergilendi. Törende daha sonra Mersin’in yerel sanatçılarından Demet Yıldırım ve Doğan Can Yıldız mini bir konser verdi.
“Böylesine önemli bir projeyi başardığı için Başkan Seçer’i kutluyorum”
Açılış konuşmasını yarışmanın jüri başkanı ve şehir plancısı Prof. Dr. Tamer Gök yaptı. Gök, uzun yıllardır süren kent merkezi canlandırma projelerinden söz ederek, “Bu Başkan Vahap Seçer’e kısmetmiş, kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu kentsel tasarım projesi ne yapacak? Burayı yeniden canlandıracak, sağlıklaştıracak, hayatiyet kazandıracak, güzelleştirecek. 2 temel görevi var projenin. Birincisi yeniden işlevlendirme yapacak. Yürürken gördünüz, ticari faaliyetlerin birçoğu burayı terk etmiş, dükkânlar boş. Bunların yeniden canlanması için buraya yeni tür fonksiyonlar. Neler gelebilir, ne tür işlevler yer alabilir? Bu projenin ikinci görevi de çevrenin iyileştirilmesi ve fiziki. Bu ikisi beraber birbiriyle paralel yürüdüğü takdirde bu sağlıklaşma, canlanma ve güzelleşme projesi başarılı olur” diye konuştu.
“Hedefimiz kentin sahip olduğu doğal ve yapay kültürel kimlik öğelerini tekrar canlandırmak”
Ödülü kazanan projenin ekip lideri mimar Ezel Okumuş, proje detayları ile ilgili bilgiler verdi. Planlama ve tasarım kararlarını görsellerle destekleyen Okumuş, “Heyecanlıyız, gururluyuz” ifadelerini kullandı. Bölgenin önemine dikkat çeken Okumuş, “Aslında 2 kilise arasında başlayan bu kentsel oluşumun başka bir hikâyeye dönüşmesi ve genişlemesiyle buradayız. Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi de bu oluşumda çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle son dönemde yakın çevresinde yapılan farklı projelerden de beslenerek, örneğin sahil kısmında yapılan rehabilitasyon, restorasyon projeleri, Millet Bahçeleri Projeleri, Uray Caddesi’nde yapılan yenileme projeleri derken, meydan ve sokak aslında daha da anlam kazanmış durumda. Müthiş bir geçiş noktası. Bizim hedefimiz bu bağlayıcı rolünü meydanın ve sokağın aslında güçlendirmek, pekiştirmek. Bir yandan da kaybolan kimlik değerlerini ortaya çıkararak Mersin’in sahip olduğu doğal ve yapay kültürel kimlik öğelerini aslında alanda tekrar canlandırmak” şeklinde konuştu.
“Günün bu saatinde kentin kalbi karanlığa bürünmüş”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, balkonlardan kendilerini izleyen Çamlıbelli hemşehrilerine seslenerek, “Derinliğine bakıyorum, üzülüyorum. Günün bu saatinde kentin merkezi, kentin kalbi, kentin en kadim tarihi dokusu karanlığa bürünmüş. İnsanlar evlerine çekilmiş, esnaf dükkanını erkenden kapatmış ve belirli bir saatten sonra da ölü bir bölge haline gelen bir alandan bahsediyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi. 2 çok değerli kavram bir araya gelmiş" dedi.
Güzel ve değerli bir çalışmanın yapıldığını belirten Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak Çamlıbel’e sahip çıktıklarını ifade ederek, “Çıkmaya çalışıyoruz demiyorum, çıkıyoruz. Ama yapılan işin bir anlamı, bir değeri, bir bilimsel dayanağı, bir hesabı, bir kitabı olmalı. Gerçekten yapıldığı zaman insanlar tarafından takdir görmeli. Mersin Büyükşehir Belediyesini yöneten ekibin bakış açısı; yaptığımız işin bir değerinin olması, bir anlamı olması, bir kalitesi olması üzerine dayalı. Yapalım, yasak savalım, yapmış gibi yapalım, davranalım ve günü kurtaralım. Böyle bir belediyecilik anlayışını reddediyoruz. Bugüne kadar yapıla gelen ve kente hiçbir şey katmayan böyle bir belediyecilik anlayışını hem kınıyorum hem tekrar da reddediyorum” diye konuştu.
“Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmamız lazım”
Çamlıbel’in arzu edilen noktalara erişmesi için akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla çalışmalar yapılması gerektiğini aktaran Seçer, “Çamlıbel'i ihya edeceğiz, vatandaşlarımızı burada mutlu edeceğiz. Nasıl yapacağız? 50 tane elektrik direği dikeceğiz, 10 tane parke koyacağız, 20 tane park bankı koyacağız ve Çamlıbel canlanacak. Allah aşkına, 21. Yüzyıl dünyasında, bilimin önderliğinde ülkelerin arşa çıktığı bu dönemde insana gülerler. ‘Hayır’ dedik. Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse bunu akıl yoluyla, bilim yoluyla ve uzmanlar yoluyla yapmamız lazım. Onun için yarışmaya çıkalım, çok değerli üyelerine davet çıkaralım. Tamer Hocamın da söylediği gibi. Hem ülkemizin en değerli, en müstesna kentimizde bulunan buradaki üniversitelerimizden Mersin Üniversitesi'nden, diğer üniversitelerden çok değerli bu konuda otoriteleri söyleyecek sözü olanları dahil edelim. Yapılacak çalışmaları onlar değerlendirsin” ifadelerini kullandı.
Fiziksel yapının değişmesi her şeyi değiştirecek
Yarışmaya toplam 40 projenin katıldığını kaydeden Seçer, bunun önemine ve değerine değinerek, “Henüz işin başındayız. Evet tasarımımız bu, bunu ete kemiğe büründüreceğiz. Uygulama projeleri yapılacak. Artık burada fiili olarak bir çalışma başlayacak. Buranın fiziksel yapısı değişecek. Buranın fiziksel yapısının değişmesi, buranın havasını, sosyalitesini değiştirecek, ticaretini değiştirecek, ekonomisini değiştirecek, buranın bakış açısını değiştirecek” diye konuştu.
“Her dakikamız bir çalışma, her dakikamız bir değişim”
Metro Projesinin de Çamlıbel’in canlanmasına faydası olacağını ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi: “Oysa ki biz o projeyi Çamlıbel canlansın diye yapmadık. Tamam toplu taşıma projesi ama işte onun Özgür Çocuk Parkındaki istasyonu Çamlıbel’in bundan sonraki süreçte canlanmasına sebebiyet verecek en önemli çalışma diye görüyorum. Çünkü binlerce insan 8 dakikada, 10 dakikada Mezitli’den Çamlıbel’e burada alışveriş yapmak için, zamanını geçirmek için ulaşabilecek. Bizim burada yaptığımız birçok çalışma, merkezi hükümetin yaptığı Millet Bahçesi çalışması buraya tesir edecek, eğer gerçekleşirse. Balıkçı Barınağına bir proje çalışılıyor. Her dakikamız bir çalışma, her dakikamız bir değişim, bu iddiayı ortaya koyuyoruz.”
“Bizlerin buraya gelmesi Çamlıbel’in canlanmasına artı bir önem, değer katacak”
Marinavista’yı kiraladıklarını duyuran Seçer, bunun için Cumhurbaşkanlığından imza beklediklerini söyledi. Seçer, Kırmızı Lacivert İşhanını yıkıp kent meydanı yapacaklarını, Taş Binayı boşaltıp Kent Müzesi yapacaklarını, Ak Kahveyi yeniden hayata geçireceklerini ifade ederek, “Kentimizde ekonomik olarak atıl duran bu binaları değerlendireceğiz. Aklın yolu bir. Bizlerin buraya gelmesi Çamlıbel'in canlanmasına artı bir önem ve değer katacak. Taş Binanın restore edilmesi buraya bir değer katacak. Şu anda 380 araçlık, 20 motosiklet, 380 otomobil park edilebilen 2 katlı yer altı Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin yanındaki ve Özgür Çocuk Parkı Metro İstasyonuna yer altından bağlanacak olan otoparkın bitmesi Çamlıbel'in canlanmasına yarar sağlayacak” dedi.
“Çamlıbel canlanacaksa önce Çamlıbel ahalisinin buna sahip çıkması lazım”
Yarışmaya 40 projenin katıldığını ve en uygun olanının seçildiğini sözlerine ekleyen Seçer, emeği geçenlere teşekkür ederek, Çamlıbel’in canlanması için Çamlıbel ahalisinin de sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Seçer, "Eğer Çamlıbel ihya olacaksa, Çamlıbel'e yeni bir format atacaksak, Çamlıbel canlanacaksa belediye başkanından önce, belediye çalışanlardan önce Çamlıbel ahalisinin buna sahip çıkması lazım. Herkesin bu çalışmalara katkı sunması lazım. Buradaki çalışmalar, hazırlanan proje kutsal bir metin değil, değişemez değil. Elbette ki makul bir takım fikirlerle, ufak tefek tabii ki teknik anlamda sorumlu ya da yetkili olan kardeşlerimiz bunun üzerinde çalışmalar yapabilirler. Ben tekrar Çamlıbel'de yaşayan, burada ticari mekanları işleten vatandaşlarımı sorumluluk almaya, katkı sunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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