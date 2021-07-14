Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Rum tarafının, üçüncü bir ülke olan ve AB’de olmayan Türkiye’nin adada varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığı ve bir anlaşmayla oradan çekileceği yönünde bir oyun oynadığını, ancak bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi

İHA

Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Rum tarafının, üçüncü bir ülke olan ve AB’de olmayan Türkiye’nin adada varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığı ve bir anlaşmayla oradan çekileceği yönünde bir oyun oynadığını, ancak bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının, üçüncü bir ülke olan ve AB’de olmayan Türkiye’nin adada varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığı ve bir anlaşmayla oradan çekileceği yönünde bir oyun oynadığını söyledi. Tatar, “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir; çünkü bizim arkamızda 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vardır” dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere dün Mersin’e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Tatar’ın tüm dünyaya Mersin’den mesaj verdiği törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Türk ve Kıbrıslı gaziler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanı Tatar ve gazi dernekleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından bir subayın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ve bir öğrencinin şiir okumasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Tatar da Kıbrıs’a dair kararlı politikalarını Mersin’den duyurdu.

“Kıbrıs Türkü, tarih boyunca direnişe devam etmiştir”
Bu günün kendisi için çok anlamlı bir gün olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Tatar, KKTC’de 20 Temmuz Barış Harekatının 47’nci yıl dönümünün hazırlıkları sürerken, Mersin’den mesaj vereceğini belirtti. Türkiye’ye bir kez daha şükranlarını sunan Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1571’den bu yana adada verdikleri mücadeleden günümüze kadar geçen süreci anlattı. Kıbrıslı Türklerin, tarih boyunca direnişe devam ettiklerini vurgulayan Tatar, “Orada tüm baskıya, zulme ve entrikalara karşı Kıbrıslı Türklerin Anadolu’dan gelen destekle dik duruşu, bir kahramanlık ve destanca mücadelesi sonucunda varlığımızı sürdürüyoruz. Ama daha sonraları İngiltere’nin adayı terk etmesiyle her ne kadar eşitlik temelinde bir anlaşma ortaya çıkmış olsa da Yunanlıların, Rumların bir türlü bitmeyen ‘enosis’ hayalleri, yani Kıbrıs’ı tamamıyla Yunanistan’a bağlama hayalleriyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türkü, Türk Mukavemet Teşkilatı ve mücahitlerinin destansı kahramanlıkları da Kıbrıs Türkü’nün davasını müdafaa etmiş ve soykırımlara, toplu mezarlara, her türlü zulme ve baskıya rağmen 1974’e kadar direnebilmiştir” dedi.

“20 Temmuz, Kıbrıslı Türklerin yeniden doğum günüdür”
20 Temmuz 1974’te merhum Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan’ın da talimatları ile Türk askerinin adaya çıktığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “İşte o gün Kıbrıslı Türklerin yeniden doğum günü; bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine kavuştuğu çok önemli bir gündü. Ama esas itibariyle Türkiye için çok önemli bir gündü, çünkü o günden bu güne Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta artık Kıbrıslı Türklerin de devleti, cumhuriyeti ve bağımsız, özgür yaşayabilme erdemine kavuşmuş bağımsız bir Türk halkı. Bu, kolay elde edilmiş bir başarı değildir” diye konuştu.

“Başkalarının oyununa gelmeyiz, gelmeyeceğiz”
O günden bu güne gelişen, ekonomide, turizmde, sanayi bölgelerinde, Türkiye’den aktarılan su projesi, üniversiteleri ve altyapı yatırımlarıyla müreffeh ve refah dolu bir yaşamın şu anda KKTC’de devam ettiğini vurgulayan Tatar, “Pandemi de aşıldıktan sonra KKTC’nin statüsünün yükseleceği ve Doğu Akdeniz’deki mücadelemizde Türkiye ile işbirliği içerisinde enerji kaynaklarını sahiplenmesinde stratejisi ve konjonktürü hem mavi vatanda hem hava sahasında etkinliğimizin sürdürülmesi ve bu bölgede Türkiye’mizin en güçlü ülke olması dolayısıyla hem Kıbrıs’ın garantör ülkesi hem de anavatan olmasıyla elbette başkalarının oyunlarına gelmeyiz, gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir”
Adada yıllardır süren federasyon sorununa da değinen Tatar, federasyon için 50 yılı aşkın süredir devam eden görüşmelerde, Rum tarafının tek egemenlik isteği, uzun vadede Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne indirgeme hayalleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
“Rum tarafının Avrupa Birliği’ne (AB) girmesi ve Türkiye’nin AB’de yer allamasıyla Kıbrıs’ın tamamını AB içerisine almak ve en fazla 15 sene sonra Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekilmesi, çünkü oynana oyun, ‘Türkiye madem üçüncü ülkedir ve madem AB’de değildir; Türkiye’nin orada varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Türkiye, bir anlaşmadan sonra oradan çekilecektir’. Oyun, böyle bir oyun. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını, stratejik üstünlüklerini Türkiye aleyhine çevirme çabası içerisinde olan Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir; çünkü bizim arkamızda 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vardır. Siyasetimiz, Kıbrıs Türk Halkının var oluş mücadelesinin sürebilmesi, bağımsız ve özgür yaşayabilmesi için bizim var olan egemenliğimizin kabul edilmesi, tanınması gerekmektedir.”

“Böyle olmalı, böyle de olacak”
Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bunları sürekli dile getirdiğini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ve net olarak federasyona inanmadığını, federasyonun tuzaklarla dolu bir takım maceralar olduğunu söylediğini aktardı. Tatar, “Dolayısıyla Kıbrıs’ta ancak iki devlet temelinde, iki ayrı egemen ve bağımsız devletin yan yana, işbirliğiyle olabileceğini söylüyoruz. Egemen olduğumuzda biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile istediğimiz gibi işbirliği ve anlaşmalar yaparak aramızdaki bağların pekişmesi, iletişimimizin daha da artırılması, haliyle daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından Türkiye ile dayanışma içerisinde bütün bunları başarabilmemiz elbette bizlerin en doğal hakkıdır, en doğrusudur, böyle olmalı ve böyle de olacak” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türklerinin onay vermediği bir anlaşma olamaz”
2729 Nisan’da Cenevre’de yapılan görüşmelerde, bütün kayıtlara artık Kıbrıs’ta federasyon devrinin kapandığını, iki ayrı bağımsız devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabileceğini resmi olarak kayıtlara geçirttiklerini anımsatan Tatar, şunları söyledi:
“Karşıdan itiraz olabilir, iki bölgeli, iki topluluklu federasyon gerektiğini söyleyebilirler ama Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın buna onay vermesi lazım. Kıbrıs Türklerinin onay vermediği bir anlaşma olamayacağına göre de sonuna kadar biz bu siyaseti devam ettirmekte kararlıyız. Bu siyasetin arkasında tamamıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Hükümeti vardır ve sık sık bunu vurgulamaktadır. Hatta Milli Güvenlik Kurulu da aldığı çeşitli kararlarda artık Kıbrıs’ta iki bağımsız devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabileceğini vurgulamaktadır.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır”
Kıbrıslı Türklerin çok acı çektiğini, çok göç yaşadığını, çok mağdur olduğunu belirten Tatar, “Hala daha ambargolar, izolasyonlar ve bir takım kısıtlamalarla bizim gençlerimizi, insanlarımızı mağdur etmek suretiyle baskı altında empoze ve dayatma bir çözüme zorlama yönünde oyunlar devam etmektedir. Ama Kıbrıslı Türkler, Rumların tanımladığı gibi evet büyük Türkiye’nin uzantılarıdırlar, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele ruhuyla bugünlere kadar gelmeyi başardık, bugünden sonra devletimizi yaşatmak, güçlendirmek ve tüm dünyaya yayılmış olan Kıbrıslı Türklerin devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bizi bir Rum cumhuriyetine yama yapmak için yapılan girişimlere ‘hayır’ demeye devam edeceğiz. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum, onun için Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığı, egemenliği diyorum ve anavatan Türkiye’nin garantörlüğü diyorum” dedi.
Tüm şehit ve gazilere minnettarlığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Hiçbir zaman geçmişi unutmamalıyız. Bundan sonraki süreçte, Türkiye ile ulusal menfaatlerimizin gerektiği gibi bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, devletimizi ve Doğu Akdeniz'de büyük bir Türk ulusunun evlatları ve neferleri olarak ulusal çıkarlarımızın korunması ve müdafaasında hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Tatar, törenin sonunda gaziler ve protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
YEREL HABERLER Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara ...
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım"
YEREL HABERLER Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı ...
İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber oldu Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor
YEREL HABERLER İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber ...
Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri fethetti Mersin'de "Antikor" isimli kedi internetin yeni gözdesi oldu Kimera cinsi 2 aylık kedi, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri ...
Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ilçesinde bu yıl 10 bin ton incir rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (3)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü desteği vereceğiz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında Kurban Bayramı hazırlıklarını anlattı Seçer, bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını söyledi
YEREL HABERLER Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin ...
Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit ediyoruz”
YEREL HABERLER Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken ...
Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen hazırlanması çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi
Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim alanına girdi”
YEREL HABERLER Tarhan: “Mezitli, çevre kent ve ülkelerin çekim ...
Gültak: “Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon TL’sini kapattık”
YEREL HABERLER Gültak: “Devraldığımız 232 milyon TL borcun 20 milyon ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon masallarına dur dedim” Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Gazileri ile buluştu “Kıbrıs Türk halkının egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya hiçbir zaman evet demeyeceğiz”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federasyon ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Gülnar’da lavanta üretimi artıyor
YEREL HABERLER Gülnar’da lavanta üretimi artıyor
Akdeniz Belediyesi, kadınlara ‘Bilinçli Aile Planlaması’ eğitimi verdi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, kadınlara ‘Bilinçli Aile ...
15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle anılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri Mersin'de çeşitli etkinliklerle ...