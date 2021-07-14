Prof. Dr. Gürer: “Tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamaları oluşturuyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Gürer: “Tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamaları oluşturuyor”

İHA

Prof. Dr. Gürer: “Tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamaları oluşturuyor”

– Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Gürer, tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamalarının oluşturduğunu söyledi. İnme sonrası ölümlerin yaklaşık yarısının nedeninin, tıbbi yan etkilerden oluştuğunu vurgulayan Gürer, “İnmeyi takip eden süreçte, hekim, hasta ve hasta yakınlarının beraber kararlar vererek bu komplikasyonları azaltmaya çalışmaları çok önemli bir süreç” dedi.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bora Gürer, beyin kanaması ve inmeye (felç) ilişkin açıklama yaparak, uyarılarda bulundu. Beyin kanamasında dikkat edilmesi gerekenler, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili merak edilen konulara açıklık getiren Prof. Dr. Gürer, Türkiye’de her yıl yaklaşık 150 bin tıkayıcı ya da kanamalı inme vakası görüldüğü bilgisini verdi.

“Tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamaları oluşturuyor”
Beyni besleyen damarlardan birisinin veya birkaçının tıkanması sonucu oluşan inme tipine ‘tıkayıcı inme’ dendiğini belirten Gürer, beyin kanaması sonrası ortaya çıkan tabloya ise ‘kanamalı inme’ ismi verildiğini söyledi. Beyin kanamasının oluşumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gürer, “Beyin kanaması, beyni besleyen kan damarlarının yırtılması veya kan sızdırması ile beyin dokusunun içinde veya etrafında kanama olması durumudur. Tüm inmelerin yüzde 20’sini beyin kanamaları oluşturuyor. Beyin kanamalarında, beyin dokusu üzerindeki hasar ani gelişir ve kanın etkisiyle giderek artar, ayrıca kanın etkisiyle beyin ödemi gelişir” diye konuştu.

“Tedavi, kanamanın nedenine göre değişiklik gösterir”
Beyin kanamasının tedavisinin, kanamanın nedenine göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Gürer, “Beyin kanamasının tedavisi, yüksek kan basıncı, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, kafa travması, beyin damar anevrizması ya da yumakçığı gibi kanamanın nedenine göre değişiklik göstermektedir. Beyin kanaması geçiren hasta yoğun bakımda yakın takibe alınmalıdır. Beyin kanaması geçiren hastada doğru tanı ve tedaviyi tespit etmek ve durumu kontrol altına almak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Cerrahi tedavide ise kanamayı durdurma, oluşan pıhtıyı boşaltma veya aşırı derecede artmış kafaiçi basıncının azaltılması amacıyla cerrahi girişimler yapılabileceğine işaret eden Gürer, bu işlemlerin genellikle olaydan sonraki ilk 72 saat içinde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“İnme sonrası ölümlerin yaklaşık yarısının nedeni tıbbi yan etkiler”
Beyin kanamaları sonrasında inme oluşabildiğinin de altını çizen Gürer, inme geçirmiş kişilerin hayatlarının geri kalanında birçok tıbbi, psikolojik ve sosyal problemle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İnme sonrası ölümlerin yaklaşık yarısının nedeninin tıbbi yan etkiler olduğunu vurgulayan Gürer, “İnmeyi takip eden süreçte, hekim, hasta ve hasta yakınlarının beraber kararlar vererek bu komplikasyonları azaltmaya çalışmaları çok önemli bir süreci oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akciğer embolisi riskine dikkat
Beyin kanaması sonrasında akciğer embolisi riskine de değinen Gürer, “Bu risk faktörü; hareket edemeyen, felç olmuş hastalarda görülmekte ve her türlü hareket azlığı ve yatağa bağımlılık durumu riski arttırmaktadır. Bu riski azaltmak için hasta olabildiğince en hızlı sürede hareketli hale getirilmeli ve imkanlar nispetinde sık sık yatak dışında dolaştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Yeterli beslenememe, uzun süreli engelliliğe neden olabilir”
İnme sonrası beslenmenin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Gürer, “Birçok hasta yeterli beslenememektedir. Yeterli beslenememe durumunda, hastanın iyileşme süreci olumsuz etkilenir ve uzun süreli engellilik durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle bu hastaların beslenme durumları hastaneden çıkmadan detaylı bir şekilde incelenip, uygun beslenme programları belirlenmesi çok önemli” dedi.

“Hastaların yaklaşık yüzde 25’inde inme sonrası düşme görülmektedir”
İnme sonrası düşme risklerine de değinen Gürer, inme sonrası kas kuvvetinde zayıflama veya koordinasyon bozukluğu nedeniyle hastaların yürümekte zorlandıklarını dile getirdi. Gürer, “Hastanın aktivitesinin az olduğu ve yürüyemediği durumlarda, hastada kemik erimesi, damar tıkanıklığı, pıhtı oluşma ve kas gücünde ilerleyici kayıpların olma ihtimali artar. Tüm bu riskler, düşme sonrası kemik kırıklarının oluşmasına neden olur. Düşmeler, inmenin sık karşılaşılan risklerindendir ve hastaların yaklaşık yüzde 25’inde görülmektedir. Bu tarz durumlarda muhakkak doğru tanı ve tedavilerin uygulanması adına bir beyin ve sinir cerrahisi hekimi kontrolünde tedavilerinin yapılması gerekir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

flash
YEREL HABERLER flash
Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını aldı
Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi çalışanlarından 'mavi kurdele' ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık borçlanma talebi mecliste reddedildi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin 265 milyon liralık ...
Eniştesine kızdı, yolunu demir bariyerle kapattı
YEREL HABERLER Eniştesine kızdı, yolunu demir bariyerle kapattı
"Aşk Olsun" müzik ve şiir dinletisi beğeni topladı
YEREL HABERLER "Aşk Olsun" müzik ve şiir dinletisi beğeni topladı
Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Mersin’de Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Rum tarafının, üçüncü bir ülke olan ve AB’de olmayan Türkiye’nin adada varlığının sürdürmesinin mümkün olmadığı ve bir anlaşmayla oradan çekileceği yönünde bir oyun oynadığını, ancak bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi
YEREL HABERLER Tatar: “Rumların oyununa Kıbrıs Türkü gelmedi, bundan ...
Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
YEREL HABERLER Gültak: "Alevi derneklerimizin tümüne destek verelim"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara ...
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocuklara mamul ve limonata
Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Çamlıbel arzu ettiğimiz noktalara erişecekse, bunu akıl, bilim ve uzmanlar yoluyla yapmak lazım"
YEREL HABERLER Çamlıbel Kentsel Yenileme Projesinin tanıtımı ...
İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber oldu Akdeniz Meyve Sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor
YEREL HABERLER İhracatçılar, Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı seferber ...
Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri fethetti Mersin'de "Antikor" isimli kedi internetin yeni gözdesi oldu Kimera cinsi 2 aylık kedi, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi gönülleri ...
Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ilçesinde bu yıl 10 bin ton incir rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Mersin’de incirin kilosu 20 liradan alıcı buldu Mut ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini tayin edebiliyor"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı kendi ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (3)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Mersin'den ayrıldı
Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü desteği vereceğiz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında Kurban Bayramı hazırlıklarını anlattı Seçer, bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını söyledi
YEREL HABERLER Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri ...
Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Milli gururumuz Ersu ve Tuğçe'nin ...
Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit ediyoruz”
YEREL HABERLER Özyiğit: "Olası zihinsel ve fiziksel engelleri erken ...
Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen hazırlanması çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, 5 binlik imar planının acilen ...
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'e veda ediyor
Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 12 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi