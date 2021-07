Başkan Seçer, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıldönümü münasebetiyle şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Kongre ve Sergi Sarayında verilen yemeğe Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İl Müftüsü Şaban Kondi, gaziler, gazi ve şehit aileleri yer aldı. Yemek başlamadan önce Kuranı Kerim tilaveti yapıldı.

“Biz anavatan olarak her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında dimdik duruyoruz”

Başkan Seçer, Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde bu vatanı vatan yapan, canını feda eden şehit ve gazilerin aileleri ile beraber olduklarını ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı yüzyıllardır adada yaşayan ve hakkı olan bağımsız yaşama mücadelesini bugüne kadar sürdüren ama bu uğurda da çok bedeller ödeyen, çok mücadeleler veren, cefalar çeken bir halk. Onlar bizim soydaşlarımız, onlar bizim kardeşlerimiz. Biz anavatan olarak, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de onların yanında dimdik durmaktayız. Bu onlara mutlaka çok büyük bir motivasyon sağlıyor, çok büyük bir moral sağlıyor, güven sağlıyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Orada 47 yıl önce şehit düşen, yavru vatan Kıbrıs’ta soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesini desteklemek için vurulan, mücadele edip bugün aramızda gazi olarak bizlerle beraber olan herkese müteşekkiriz" dedi.

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa kahraman gazilerimiz sayesinde”

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünü kentte çeşitli etkinlikler ve şükran ziyaretleriyle kutladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Kıbrıs deyince akan suların durduğunu bizler her zaman hissediyoruz burada sizlerle birlikte. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, Kıbrıs Türk halkı varsa, elbette ki bu, sizlerin sayesindedir. Kahraman gazilerimiz, mücahitlerimizin sayesindedir. İyi ki varsınız, Allah sizlere uzun, sağlıklı ömürler versin. Bazı şeylere sahip olmak için fedakarlık etmek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Devlet gibi, bağımsızlık gibi, özgürlük gibi ve bir kere bir halk, devlet sahibi bağımsız bir halk olmuşsa, bunu kimse bir daha kendisinden alamaz. Tıpkı Kıbrıs Türk halkı gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi. Daha nice nice barış harekatlarının yıl dönümlerini hep birlikte daha sağlıklı ortamlarda kutlamak ümidiyle.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.