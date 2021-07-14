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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir (2)

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir (2)


SİLİFKE'YE GEÇTİ
Mersin'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törenin ardından Silifke ilçesindeki Kıbrıs Barış Harekatı Şehitliği Hatıra Ormanı'nda düzenlenen programa geçti. 
Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, siyasi parti ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Silifke yöresine ait halkoyunları gösterisi sunuldu. 
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile gönüllerinin bir olduğunu ve her zaman Türkiye-KKTC kardeşliğinin devam edeceğine vurgu yaparak, Türk halkına selam ve şükranlarını sundu.Mehmet DOĞANER/SİLİFKE (Mersin),(DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet DOĞANER
2021-07-14 20:22:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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