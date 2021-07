Tarsus Gençlik Kampında 'Halk Günü’ uygulaması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Gençlik Kampı, yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Halk Günü olarak belirlenen her cumartesi, vatandaşlar kamptan ücretsiz olarak yararlanacak. Halk Günü kapsamında ilk misafirlerini ağırlayan Gençlik Kampına ilgi yoğun oldu. Aileler piknik yaparken, çocuklar survivor parkurunda yarıştı, fıskiye altında dans etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından yeniden düzenlenen Tarsus Gençlik Kampı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte hizmete açıldı. Pandemi nedeniyle etkinliklere ara verilen Gençlik Kampı içerisinde bulunan birçok etkinlik alanıyla yeniden hizmete sunularak, Mersin halkını ağırlamaya başladı. Halk Günü olarak belirlenen cumartesi günleri vatandaşlar Gençlik Kampının hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.



Cumartesi günleri bütün etkinlikler ücretsiz

Pandemi sonrası ilk Halk Gününün gerçekleştiği Tarsus Gençlik Kampında, Kürkçü Mahallesinden yatılı 68 kişi, Tarsus ve Mersin’den günübirlik katılanlarla yaklaşık 250 kişi ağırlandı. Yoğunlukla çocuklu ailelerin tercih ettiği Gençlik Kampında sabah kahvaltısıyla başlanan günde çocuklar survivor parkurunda gönüllerince eğlendi, anne ve babalarıyla su fıskiyesi altında müzik eşliğinde dans etti. Vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara öğün ve soğuk içecekler ikram edildi.



Tarsus Gençlik Kampı adeta bir tatil köyü hizmeti veriyor

Yatılı ya da günlük misafir ağırlanan kamp merkezinde, bungalov evler, survivor oyun parkuru, kamp, kano, su fıskiyesi altında eğlence alanı, kuş gözlem evi, yapay tırmanma dağı, deniz bisikleti ve ailelerin piknik yapabileceği alanlar bulunuyor. Vatandaşlar, Mersin Forum AVM bağlantı köprüsü altından saat 09.00’da kalkacak servisle Gençlik Kampına ulaşabiliyor. Hafta içi ise dezavantajlı aileler, çocuklar, gençler veya diğer yaş guruplarına yatılı konaklama imkanı ile sosyalleşme imkanı sunularak, eğlenceli birçok aktivite gerçekleştiriliyor.

Tarsus Gençlik Kampında bulunan Geri Dönüşüm Atölyesinde ise hurda malzemelerden yapılan masa, sandalye, kuş gözlem evi, bank, kent mobilyaları gibi eşyalar üretilerek, Büyükşehir Belediyesine veya ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırılmaya devam ediliyor.



“Herkesi bekliyoruz”

Tarsus Gençlik Kampı Antrenörü Berivan Altun, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte aktivitelere başladıklarını belirterek, “Pandemiden önce halkımız cumartesi günleri geliyordu. Pandemiden sonra her cumartesi saat 09.00’da Mersin olsun, Tarsus olsun bizim belli noktalarımızdan halkımız için otobüslerimiz kalkacak. Burada halkımızla kano, survivor parkurumuz, kuş gözlem evimiz, ailelerle piknik her şey dahil. Eğitimcilerimizle birlikte buradayız. Herkesi bekliyoruz” dedi.



“Beraber dans ettik, eğlendik, ıslandık çok güzel geçti”

Tarsus’tan gelen Bahar Ertem, hem çocuklar için hem de kendileri için güzel bir değişiklik olduğunu ifade ederek, “3 yıldır Tarsus’ta oturuyoruz. Bugünkü etkinlik için buraya katıldık. Çocuklarla beraber çok güzel kahvaltı yaptık. Daha sonra survivor parkurunda, aynı zamanda fıskiye altında dans edildi. Beraber dans ettik, eğlendik, ıslandık çok güzel geçti. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir düşünce, çocuklar için, bizler için farklılık oldu. Çünkü bu süreçte evde oturdukları için çocuklar çok sıkılıyorlar ve götürebileceğimiz bir yer fazla olmuyor maalesef. Açık alan, açık ortam çok güzel, hizmet çok güzel” diye konuştu.

