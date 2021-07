Kurban Bayramında diş ipi önerisi

Mersin’de ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, et tüketimi sonrası dişlerin arasında kalan artıkların şiddetli ağrılara neden olabileceğini belirterek, "Yemekten sonra diş ipi kullanmak, dişlerin bakımı ve sağlığı için güzel bir uygulama olacaktır. Kürdan kullanımı, diş etlerine zarar verebileceği için sakıncalı olabilir" dedi.

Şimşek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslenme ve diş temizliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Bayramda bolca tatlı ve et tüketildiğine dikkat çeken Şimşek, dişlerde gerekli temizliğin yapılmaması halinde önemli sağlık sorunlarının yaşanacağını kaydetti. Protein deposu siyah etin lif yönünden zengin olduğunu anımsatan Şimşek, "Bu lifler tüketimin ardından dişlerin arasında kalacaktır. Hal böyle olunca, dişlerde iltihap ve ağrı görülebilir. Tatlılar da çürümeye neden olabilir. Bayramın kabusa dönmemesi için diş aralarının temizliği artırılmalıdır. Dişler günde en az iki kez fırçalanmalıdır. Yemekten sonra diş ipi kullanmak, dişlerin bakımı ve sağlığı için güzel bir uygulama olacaktır. Kürdan kullanımı, diş etlerine zarar verebileceği için sakıncalı olabilir" diye konuştu.

Bayram öncesinde mutlaka ağız ve diş sağlığı bakımının yaptırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, kemikli et tüketirken yaşanabilecek diş kırılması olaylarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

