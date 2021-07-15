Mersin'de orman yangını (2)

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HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde kızılçam ormanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını takip ediyor. Yangına 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini belirten Akduman, "Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Mahalledeki bir evde yaşayan vatandaşlar da risk nedeniyle tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-07-15 14:23:03



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