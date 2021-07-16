15 Temmuz'un yıl dönümünde vatandaşlar tek yürek oldu Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız; "Çocuklarınıza sahip çıkın, FETO gibi terör örgütleri ilk etapta çocuklarımızı hedef alıyor"

Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar adeta tek yürek oldu. Sahil bandındaki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Kur'anı Kerim tilaveti ve sala okunmasıyla başlayan etkinlikler Erdemli Belediyesi kadın mehter takımının 15 Temmuz'a özel konseriyle devam etti. Kadın mehteranlar vatandaşlarca sık sık alkışlandı. Burada konuşan Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, "Sizden özellikle istirhamım, çocuklarınıza sahip çıkın. Bizim geleceğimiz çocuklarımız. Dikkat edin FETÖ gibi terör örgütleri ilk etapta çocuklarımızı hedef alıyorlar. Biz sizin çocuklarınızı okutacağız, diyorlar. Bizde okuturuz, devletimiz okutur, hiç korkmayın. Devletimizin okutacak gücü var, imkanları var, fazlası var. Vermeyin çocuklarınızı kimsenin eline. Çocuklar bizim her şeyimiz" dedi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da, "Ülke bütünlüğü söz konusu olduğunda, vatan söz konusu olduğunda bu asil milletin evlatları ayrı düşünceleri bir kenara bırakır. Vatan, bayrak, millet, din, devlet ortak paydasında bir araya gelerek, bu asil milletin kıyamete kadar hür olarak bağımsız olarak yaşaması için, can vermeye, kan vermeye, bedel ödemeye hazır olduğunu gösterir" diye konuştu.

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