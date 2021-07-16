Mersin'deki orman yangınına müdahaleye İHA’larla destek veriliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle yangına müdahale edilirken, İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor ve bilgi akışı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını yakından takip ederek sahadaki ekipleri yönlendiriyor.

Pakdemirli, İHA’ların yangında ekiplere destek olduğunu sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz. Mersin’de de İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor, bilgi akışı sağlıyor.”

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