Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)

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50 EV TAHLİYE EDİLDİ

Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale devem ediliyor. Çevre il ve ilçelerden gönderilen takviye ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışması, şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Sabah saatlerinde genişleyerek devam eden alevlerin tehdit ettiği bölgedeki 50 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-07-16 11:41:53



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