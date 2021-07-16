Nida Beyoğlu Arslan: “İhracatla büyüyeceğiz”

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan,” İstihdam ve ihracattaki büyüme ivmemizi sürdürebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

BonaBant’ın kuruluşunun 3’üncü yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı. BonaBant ailesi, bir mekanda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Nida Beyoğlu Arslan, “Kurulduğumuz günden bu yana gerek Türkiye pazarında gerekse yurt dışı pazarında büyük bir ivme yakaladık. İhracat noktasında ciddi derecede pay sahibi olduk. Büyüme hedeflerimizi her geçen yıl yenilikçi düşüncelerimizle birlikte artırıyoruz. Güçlü ekibimiz ile birlikte 3 yıl gibi kısa bir sürede çok yol aldık. Özverili çalışmalarından dolayı BonaBant ailesinin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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