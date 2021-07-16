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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de işçi servisi devrildi: 2 yaralı

İHA

Mersin'de işçi servisi devrildi: 2 yaralı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nacarlı Mahallesinde, Mehmet Altun'un kullandığı 41 HL 714 plaka işçi servisi, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Altun ve yabancı uyruklu Hasan Berkel yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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