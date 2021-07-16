Mersin'de işçi servisi devrildi: 2 yaralı

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Mersin’in Akdeniz ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nacarlı Mahallesinde, Mehmet Altun'un kullandığı 41 HL 714 plaka işçi servisi, kavşakta direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Altun ve yabancı uyruklu Hasan Berkel yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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