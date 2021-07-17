Mersin'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangın devam ederken, sabahın erken saatlerinde havadan da müdahale edilmeye başlandı. Yangın bölgesinde yoğun bir duman bulutu oluşurken, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

2 gün önce sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 2 gündür hem havadan hemde karadan müdahale edilen yangın halen tam olarak kontrol altına alınamadı. Bugünde sabahın ilk saatleriyle birçok ilden gelen arozöz ve 850 personel yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopterler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de helikopter ile bölgede incelemelerde bulunacak.

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