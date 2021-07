Mezarlıklarda hazırlıklar tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıkları bayrama sayılı günler kala vatandaşların ziyaretine hazır hale getirdi. Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mezarlıklarda sürdürdüğü çalışmalar yoğunlaştırıldı. Vatandaşlar, arife günü saat 08.00’den akşam saat 19.00’a kadar ebediyete uğurladıkları yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 340 ve 13 ilçenin tamamındaki 4 bin 68 mezarlığın temizlik, ilaçlama, budama, çiçek ekimi ve yol yapım çalışmalarını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairelerinin ortak çalışmalarıyla mezarlıkların her noktasında hazırlık yapıldı. Mezarlık aralarındaki ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, otları da temizledi.

Temizlik ekipleri, mezarlık içindeki ara yollarda süpürge araçları ve arazözle zemin temizliği ile yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, mezarlıklar içerisindeki şehitliklerde sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla çiçek bakımlarından mezar taşlarının silinmesine kadar her noktaya büyük özen gösterdi ve Mersin Şehitliğini Türk Bayraklarıyla donattı. Ekipler, kent genelindeki tüm mezarlıklarda da çiçek ekimi çalışmalarını sürdürüyor.

Hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, ihtiyaç duyulan mezarlık yollarında sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirdi. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaşacağı bayram dönemine hazırlık yapan ekipler; Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Çiftlik Mezarlığı ve Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışmasını hızla tamamladı.



Mezarlık girişlerinde su dağıtımı yapılacak, sağlık ekipleri hazır bekleyecek

Arife günü ve Kurban Bayramı süresince ekipler, kent genelindeki mezarlıkların girişlerinde vatandaşlara su dağıtacak. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin sağlık ekipleri ise ziyaret sırasında olası bir soruna karşı vatandaşlar için hazır bekleyecek. Ziyaret saatleri boyunca Zabıta Dairesi ekipleri de güvenliği sağlayacak.



“Mezarlarımız mübarek Kurban Bayramına hazır”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Defin Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Zengin, kent genelindeki mezarlıklarda hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde Akbelen ve diğer merkez mezarlıklarımızda ve ilçelerimizde tüm mezarlıklarımızın temizliğini, bakım onarımını şu an bitirmiş durumdayız. Mezarlarımız mübarek Kurban Bayramına hazır şekilde. Şu an vatandaşlarımıza hizmet vermeye hazırız. Kahraman şehitlerimizin şehitliğinde de bütün hazırlıklar tamamlandı, bayraklarla süslendi. Aynı zamanda ibadethanelerimizde, camilerimizde temizliklerimiz devam ediyor, onlar da sona yaklaştı. Özellikle mezarlık girişlerinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde mezar ziyaretlerini yapmaları için dezenfektanlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığımızın sağlık ekibi burada olacak. Vatandaşlarımızın rahatsızlığına anında çözüm üretecekler” dedi.

