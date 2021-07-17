Mersin'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (4)

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SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, perşembe sabahı başlayan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sonrası bölgede ekipler, soğutma çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-07-17 15:35:48



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