Seçer’den esnafa çağrı: “Siyasi düşüncelerin meclise düşmemesini sağlayın” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kuruluna katıldı Seçer: “Benim kapım herkese açık, başta esnafa”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulunda, esnafa çağrı yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisinde Mersin’in yararına alınan kararların gölgesine siyasi düşünceleri düşürmemelerini isteyen Seçer, “İdeolojik düşüncelerin, siyasi bakış açısının, Ankara’daki kavgaların gölgesinin bu meclise düşmemesini sağlayın” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Başkan Seçer, genel kurulda yaptığı konuşmada, yeni dönemde görev alacak yönetime başarılar diledi.

2020 yılı başından beri tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının insanlara nasihat niteliği taşıması dileğinde bulunan Seçer, sorumluluğun, dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, “Bundan sonraki yaşamımızı ona göre şekillendiririz. Bir kere yardımlaşmayı önemsememiz, birbirimizin elini sımsıkı tutmamız lazım. Var olan, yok olana vermeli. Birbirimizin sesini işitmeliyiz. Kulağımızı tıkamamalıyız. Bize bu süreç bunu öğretti” diye konuştu.



“Benim kapım herkese açık, başta esnafa”

Ahilik kültürünün bir tek Anadolu topraklarında olduğunu ve bunun da oldukça değerli olduğunu ifade eden Seçer, “Dünyanın hiçbir yerinde duymadım ben. Bu topraklarda, Anadolu topraklarında Ahilik kültürü var. Ahilik kültürü neyi öğretti esnaflara? ‘Doğru olun’, ‘Dürüst olun’, ‘Paylaşın’, ‘Kimseyi aldatmayın’, ‘Ailenize, toplumunuza, ülkenize sahip olun’ dedi. Böyle bir erdem olabilir mi? Hangi topraklarda var böyle bir kültür? Bizde var. Ben bir anlamda Ahilik kültürü ile aslında keşke benzeştirebilsem siyaset kültürünü ama günümüz dünyasında, günümüz Türkiye’sinde çok benzeşmiyor. Esnafın siyaseti olmaz. Sen, çocuğunun rızkı için sabah gün doğarken açtığın dükkana gelen müşteriye, ‘Sen AK Partilisin, CHP’lisin, MHP’lisin, HDP’lisin, İYİ Partilisin, Saadet Partilisin’ diye ayrım yapmazsın; azami ölçüde o insana hizmet verirsin, çünkü çocuğunun rızkı için çalışıyorsun. Ben de belediye başkanıyım. Elbette ki onurumla şerefimle Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanıyım ama koltuğuma oturduğum andan itibaren Mersin halkının belediye başkanıyım. Bunun da böyle bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin esnafa nefes aldırmak adına yürüttüğü çalışmalardan bahseden konuşmacılara dikkat çeken Başkan Seçer, “İltifat marifete tabidir” vurgusu yaptı. Seçer, “Benim kapım herkese açık, başta esnafa. 60 bin esnaf, 60 bin Ahi. Çocuğuna ekmek götürmek için çalışan namuslu, doğru, dürüst insan topluluğu” ifadelerini kullandı.



“Önemli bir kentte esnaflık yapıyorsunuz”

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin lokomotifini oluşturan esnafla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Seçer, Mersin’deki tüm esnaf odalarına kapılarının açık olduğunu yineleyerek, “Çünkü kenti beraber yönetmek zorundayız. Mersin demek Türkiye demek. Mersin’in huzuru demek Türkiye’nin huzuru demek. Mersin’in gelişmesi Türkiye’nin gelişmesi demek. Mersin’in kalkınması Türkiye’nin kalkınması demek. Bu kadar önemli, bu kadar stratejik bir kentte yöneticilik yapıyoruz ve sizler yaşıyor, esnaflık yapıyorsunuz” dedi.



“Mersin’in yararına olan, olacak kararların gölgesine siyasi düşünceleri düşürmeyin”

Mersin’in kent olarak geleceğinin çok açık olduğunu da söyleyen Seçer, yerel yöneticilere, kent dinamiklerine görevler düştüğünü ve uyum içerisinde çalışmanın gerekliliğini dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin yapısına da değinen Seçer, esnafa şu cümlelerle çağrıda bulundu: “Mecliste alınan kararlarda Mersin’in yararına olan, olacak kararların gölgesine siyasi düşünceleri düşürmeyin. İdeolojik düşüncelerin, siyasi bakış açısının Ankara’daki kavgaların gölgesinin bu meclise düşmemesini sağlayın. Benim sizden istediğim bu. Her birinizin ayrı gönül verdiği, oy verdiği bir siyasi parti var. Hepinize saygı duyuyorum. Hepiniz bizim baş tacımızsınız, bizim yurttaşımızsınız. Ben de her birinizin belediye başkanıyım. Bu konuda bir bütün olmak zorunluluğu var.”

Geçen meclis toplantısında borçlanma yetkisi talebinin reddedildiğini hatırlatan ve bundan en çok etkilenecek kesimin Mersin esnafı olduğunu ifade eden Seçer, şunları söyledi:

“Son mecliste belediye başkanının borçlanma yetkisi talebi reddedildi. Ben orada dedim ki, ‘Buna çok üzüldüm’. ‘Üzülecek diğer bir kesim de esnaf kesimi’ dedim. Neden? Bu belediyenin MESKİ’si ile beraber yaklaşık olarak 4 milyar lira bütçesi var. Bu 4 milyar bütçeyi nereye harcıyor bu belediye? MESKİ, bağlı kuruluşlar, önemli bir kısmını çalışanlarına maaş olarak ödüyor. Onları zamanında ödemesi lazım. O esnafa gidecek. Alışveriş ettiği esnafa taksit olarak ödenecek. Yiyecek, içecek, çocuğunun giderleri. Diğer bir taraftan belediye iş yaptırıyor. Müteahhit de yaptırıyor. Esnaftan mal alıyor, hizmet satın alıyor, oraya bedel ödeyecek. Dolayısıyla demek ki bu önemli bir kaynak. Onun için ‘Esnaf üzülecek’ dedim. Kimse üzülmesin, herkes mutlu olsun; belediye başkanı da mutlu olsun; esnafa, müteahhide, alacaklı olanına, çalışanına ödentisini zamanında yaptığı için. Belediyeye sattığı mal ve hizmetlerinden dolayı bedelini zamanında alan esnaf da mutlu olsun. Kent halkı da aldığı hizmetlerden mutlu olsun. Bu daha güzel olmaz mı?”

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