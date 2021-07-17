Mersin'deki yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi

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Mersin'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve 2 kişinin ölümüne yol açan yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi 78014 Sokak'ta faaliyet yürüten bir mobilya atölyesinde bugün öğle saatlerinde yangın çıkmış, yangında atölyede bulunun biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, yangının, maytap patlatan çocukların tineri tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ölenlerin her ikisinin 1516 yaşlarında çocuk olduğu öğrenilirken, yangının, ölen çocuklardan birinin patlattığı maytabın tinere sıçraması sonucu çıktığı önü sürüldü.

Ekiplerin, yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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