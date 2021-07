Mersin'de vefa ve eğlence dolu bayram kutlaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesince 'nesiller paylaştıkça bayram olur' adı altında düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ile yaş almışlardan oluşan topluluk bayram coşkusu yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlı Destek Biriminden hizmet alan yaş almış vatandaşlar, evlerinden tek tek alınarak Engelsiz Yaşam Parkına getirildi. Akülü sandalye kullanan bireylerin ise engelli transfer araçlarıyla ulaşımları sağlandı. Engelsiz Yaşam Parkından yararlanan özel bireylerin de yer aldığı etkinlik, açık alanda pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleştirildi. Özel bireylerin ‘bayram’ temalı şiirler okumasıyla başlayan etkinlik, Naciye Çakmak’ın solistliğini yaptığı 'NABA Akustik’in konseriyle sürdü. Çakmak’ın söylediği şarkılar eşliğinde dans eden yaş almış ve özel bireyler mikrofon alarak şarkılara eşlik etti.

Pasta kesilirken Serdar Can’ın yaş günü de unutulmadı

Eski bayramları hatırlatan etkinlikte, balonlarla süslenen alan, kuşakların mutluluğuna ev sahipliği yaptı. Yiyecek ve içecek ikramlarıyla süren etkinlikte pasta da kesildi. Pastanın üzerindeki mumları söndüren misafirler, aynı gün 26 yaşına giren otizmli Serdar Can’ın da doğum gününü kutladı. “İyi ki doğdun” sözlerini duyan Serdar Can, “Hepinizi çok seviyorum” derken, annesi Hülya Önder ise mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Serdar Can, yeni yaş günündeki hislerini, “Doğum gününü kutladık, pasta yedik, kola içtik. Mutlu oldum. Amcaları, teyzeleri seviyorum” şeklinde dile getirdi.

Pasta kesiminin ardından özel bireyler, yaş almış vatandaşların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliğin ardından misafirlere unutamayacakları bir anı ve o güne ait bir fotoğraf kaldı.

“Kuşaklararası ilişkilerin önemini vurgulamak istedik”

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Biriminde görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, yaptıkları etkinliğin amacından bahsederek, şunları söyledi: “Kuşaklar arası ilişkilerin önemini vurgulamak istedik. Bugün yaptığımız etkinlikte yaş almış vatandaşlarımız geçmişlerine baktılar. Özel çocuklarımız ise geleceklerini gördüler. Yaşlılarımız, çocuklarımız çok mutlu. Bizler de çok mutluyuz. Yaş almış vatandaşlarla özel çocukları bir araya getirdiğimizde kaynaşabiliyorlar. Birbirlerine birçok konuda aktarım yapabiliyorlar.”

“Ben bu yaşıma geldim, gülmedim”

80 yaşındaki Cevat Kapkin, yaş almışlara sunulan hizmetlerle ilgili, “Şimdiye kadar gelmiş geçmiş belediyeler böyle bir imkan tanımadı” dedi. Başkan Vahap Seçer’in kendilerine olan ilgisinden ve etkinlikten memnun kaldığını kaydeden Kapkin, “Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. Devamlı da kalsın. Her şey güzel. Burada ne eğlenceler, ne zıplamalar, ne oynamalar. Her şey dört dörtlük. Ben bu yaşıma geldim, gülmedim. Ben bu belediye geldiğinden beri gülüyorum. Çocuklar cıvıl cıvıl, herkes cıvıl cıvıl" diye konuştu.

