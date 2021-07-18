Başsavcı Öztoprak'tan Mersin Baro Başkanı Özdemir'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Baro Başkanlığına seçilen Gazi Özdemir’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Baro Başkanı Gazi Özdemir, avukatların gerek merkez, gerekse ilçe adliyelerinde görevlerini ifa ederken karşılaştığı sorunları Başsavcı Öztoprak’a aktararak, “Halkın adalete erişiminin daha etkin sağlanması için avukatların adliyelerde karşılaştığı bir takım sorunların, sizlerle işbirliği içerisinde çözüme kavuşacağına inanıyorum” dedi.

Başsavcı Öztoprak ise, Baro Başkanı Özdemir’e yeni görevinin Mersin’e ve Mersin Barosuna hayırlı olmasını temenni ederek, yargının kurucu unsuru olan avukatların yaşadığı sorunların çözümü adına gerekli adımların işbirliği içerisinde atılmasının, halkın adalete daha hızlı erişimi için önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.